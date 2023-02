Des médecins s’inquiètent du camionnage dans le quartier de la Basse-Ville à Ottawa

Jeudi dernier, le comité ontarien de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement a déposé une plainte en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Le groupe de médecins demande une enquête pour évaluer les risques que pose le camionnage sur le pont Macdonald-Cartier et dans plusieurs rues d'Ottawa, dont l'avenue King Edward, une artère importante.

Le secteur que ces camions traversent est habité par de nombreuses personnes , a déclaré la Dre Sehjal Bhargava, médecin résidente à l'Université d'Ottawa, à CBC News. Une exposition de cette ampleur à des polluants, ça a de lourdes conséquences sur la santé, qui sont assez inquiétantes, selon moi.

Cette plainte fait suite à une série d’actions pour que l’on interdise la circulation des poids lourds dans ce secteur : une préoccupation de longue date dans la communauté.

Dre Sehjal Bhargava, médecin résidente à l'Université d'Ottawa Photo : Gracieuseté Tayyaba Bhatti

Les risques liés à la pollution de l’air

La Dre Bhargava explique qu'une exposition prolongée aux gaz d'échappement des moteurs diesel peut aggraver les problèmes cardiovasculaires et respiratoires, tels que l'asthme et les troubles pulmonaires obstructifs chroniques. Cela peut même mener à des cancers du poumon et à des décès prématurés.

Elle ajoute que les groupes vulnérables comme les personnes en situation d’itinérance sont plus à risque puisqu’elles sont davantage exposées.

Dans une lettre ouverte adressée au maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, l'organisme Ecojustice, qui représente le groupe de médecins, rapporte que, selon des recherches, la qualité de l'air le long de cette route dépasse les normes nationales et internationales.

Il est maintenant temps que la Ville prenne des mesures efficaces pour protéger les Ottaviens du centre-ville contre les dangers de la pollution causée par le camionnage , écrit le groupe.

La Loi sur la protection et la promotion de la santé de l'Ontario prévoit que la médecin chef en santé publique d’Ottawa fasse enquête pour déterminer s’il y a bel et bien un danger pour la santé.

La rue Rideau est l'une des artères de la Basse-Ville que les camions doivent emprunter. Photo : Radio-Canada

Ils ne sont pas là parce qu'ils le veulent

De son côté, le président de l'Association du camionnage de l'Ontario (OTA), Stephen Laskowski, explique que par le passé, le regroupement s’est montré en faveur de règlements pour limiter les émissions des poids lourds.

Selon lui, les camions construits depuis l’adoption de ces nouvelles règles émettent une quantité minuscule de pollution.

Mike Millian, président du Conseil canadien du camionnage privé (PMTC), affirme que l'industrie a dépensé beaucoup d'argent au cours des dernières décennies pour réduire son empreinte écologique.

Vous pouvez désormais installer un drap devant le pot d'échappement d'un camion, et quand vous allez l'enlever, il sera encore blanc , dit-il à titre d’exemple.

Un récent rapport de Santé Canada indique toutefois que les risques pour la santé de l'exposition aux gaz d'échappement des moteurs diesel sont connus depuis longtemps et que le parc de véhicules diesel au Canada est toujours dominé par des moteurs antérieurs aux plus récentes normes d'émission .

Mike Millian dit comprendre les préoccupations des résidents et ajoute que de nombreux camionneurs sont du même avis qu’eux. Selon lui, les entreprises de camionnage préféreraient de loin emprunter une voie de contournement plutôt que d’être ralenties par le trafic.

Croyez-moi, ces camions ne sont pas là parce qu'ils le veulent , insiste-t-il.

À la recherche de solutions

La route qui traverse la Basse-Ville fait l'objet de préoccupations depuis des décennies.

Pour corriger la situation, on envisage la construction d'un sixième pont reliant Ottawa et Gatineau qui passerait par l'île Kettle. On a aussi étudié la possibilité d’un tunnel pour relier le pont Macdonald-Cartier à l'autoroute 417, mais son coût est estimé à deux milliards de dollars.

Chacun de ces projets s'est buté à une vive opposition de la population, ou encore, à un manque de financement.

Je comprends que c'est un couloir de camionnage très fréquenté , indique la Dre Bhargava. Mais lorsque nous parlons de la santé d'un si grand nombre de personnes, je pense qu'il est impératif que nous agissions rapidement et maintenant.