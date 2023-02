Les stations de ski fondent leurs espoirs en la relâche

Avec des fermetures isolées à cause du froid, des redoux et même parfois de la pluie et du verglas, les centres de ski connaissent une saison bien ordinaire en Estrie.

On ne fera pas une année exceptionnelle. C'est déjà évident quand le temps des fêtes n'est pas là au même niveau, mais on peut s'attendre à une année bien correcte , mentionne le président de la Corporation Ski et Golf Mont-Orford, Jacques Demers.

« En général, c'est une saison ordinaire parce que ce ne sont pas toutes les stations qui sont bien équipées. Je pense que l'aide du gouvernement sera bienvenue dans l'industrie du ski pour améliorer les conditions d'enneigement. » — Une citation de Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d'expérience

Voilà pourquoi, Orford, Bromont et les autres stations tournent leurs espoirs vers l'achalandage de la semaine de relâche. La météo semble extraordinaire , lance M. Désourdy.

Des activités sont d'ailleurs organisées au cours de la semaine au Mont-Orford. On a de la musique pour les après-ski dans le Slalom Pub, on a des après-midi cinéma pour les enfants dans le chalet de ski, on a certains food truck à l'extérieur , mentionne la directrice du marketing, Valérie Colette.

Pour ceux qui veulent profiter des patinoires sherbrookoises, il vaut mieux vérifier avant de s'y rendre, car elles ne sont pas toutes ouvertes. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Une offre variée

Les familles auront de quoi se tenir occupée pendant la semaine. Cinéma, spectacle, zoo : certains jeunes rencontrés dimanche par Radio-Canada ont déjà des plans agréables, mais d’autres un peu moins. On va finaliser les travaux que les professeurs nous donnent pour le retour de la relâche. Ce n’est pas facile , lance un adolescent.

Les centres de plein air souhaitent aussi que les prochains jours soient populaires. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, lui, sera ouvert exceptionnellement durant les neuf prochains jours.

« On a une très belle panoplie d'activités pour chaque journée. On a notamment les ateliers ‘’À la manière de'’. Ce sont des ateliers de création où l’on s'inspire du travail d'un artiste que ce soit la technique ou le concept de son travail. » — Une citation de Clémence Barbeau, médiatrice au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke

D'après le reportage de Jean Arel