Plus de 70 jeunes skieurs à une compétition de Super-G au Valinouët

Il y avait de la fébrilité dans l'air dimanche lors de la compétition de Super-G, qui est un événement plutôt rare dans la région.

Des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui provenaient de clubs de ski du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de la Mauricie y ont participé.

C'est le résultat d'un camp d'entraînement qu'on a fait sur trois jours cette semaine pour habituer les jeunes à faire de la vitesse. Nous leur avons montré les bases et nous les avons fait progresser tout au long de la semaine pour arriver à l'ultime: une compétition de Super-G , a expliqué Théo Gagnon, directeur des épreuves au Club de ski du Valinouët.

Pierre-Antoine Morin, qui est entraîneur-chef du Club de ski du Mont Ti-Basse de Baie-Comeau, a apprécié les jours passés dans la région à l’occasion du camp d’entraînement.

L'important, c'est que les gens s'amusent et qu'ils se dépassent. Du moment qu'ils sentent qu'ils s'améliorent et qu'ils se développent, nous sommes à la bonne place. Nous apprécions notre semaine , a-t-il souligné.

Des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui provenaient de clubs de ski du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de la Mauricie ont pris part à la compétition. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Une expérience enrichissante

La compétition de Super-G a clôturé une semaine chargée pour les skieurs.

« Je trouve ça vraiment le fun, faire de la vitesse comme ça », a partagé une jeune skieuse du Valinouët. L’un des participants a également souligné qu’il avait apprécié de pouvoir échanger avec les membres des autres clubs.

C'était vraiment cool le camp d'entraînement, car on a pu se pratiquer sur la piste avant la compétition , a souligné pour sa part une skieuse du Mont-Édouard.

Pour une participante de Baie-Comeau, l’épreuve du Super-G était une première. C'est quelque chose de nouveau pour moi le Super-G, je suis habituée au slalom, alors c'est cool! , a-t-elle mentionné.

Un entretien particulier

La neige 100 % naturelle a toutefois demandé un entretien particulier. Pour l’épreuve, la piste a pu être surfacée deux fois, de façon successive, ce qui est rarement autorisé, précise le directeur des épreuves, Théo Gagnon, qui était responsable de l’entretien de la piste pour la compétition.

On a travaillé la piste, on a durci la piste pour que les jeunes puissent avoir des conditions de performance , a-t-il expliqué.

On vient de Baie-Comeau sur la Côte-Nord et ça nous donne l'occasion de s'entraîner sur une montagne qui est plus grande et plus costaude et avec de super belles conditions de neige , a souligné de son côté l’entraîneur-chef Pierre-Antoine Morin.

La compétition de Super-G était aussi l'occasion pour les athlètes de se pratiquer en vue des championnats provinciaux qui auront lieu dans deux semaines dans différentes villes du Québec.

D’après un reportage de Béatrice Rooney