Incendie d’une résidence à Saint-Félicien : de l’aide pour la famille sinistrée

Natacha Côté, qui enseigne à deux des enfants de la famille à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien a offert de les héberger le temps qu'ils puissent trouver un nouveau toit.

Elle a fait appel à ses collègues de travail sur les réseaux sociaux. Elle a également amassé des vivres et des vêtements.

Mes collègues ont généreusement répondu. D’ailleurs, cet après-midi, je vais à Roberval chercher un sac de vêtements. Hier soir, il y a des collègues aussi qui sont venus porter un petit peu de nourriture pour [les aider] lorsqu’ils seront relocalisés. Des cannages, de la sauce à spaghetti, puis des vêtements aussi pour les garçons , a-t-elle expliqué, lorsque rencontrée en après-midi dimanche.

Charles Brind'amour et sa maman Natasha Côté accueillent les deux garçons de la famille. Ils ont aussi ramassé des dons pour eux. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C'est son fils, Charles Brid’amour, un ami des deux adolescents, qui est allé à leur rencontre après le sinistre.

L’incendie s’est déclaré pendant la nuit à l’extérieur de la résidence de la rue Bellevue Sud.

Mes amis étaient déboussolés, ils ne savaient plus quoi faire. C’est une couple d’heures après l’incendie qu’ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient plus rien, qu’ils n’avaient plus de toit, a-t-il rapporté. Ils étaient contents au moins de savoir qu’ils allaient venir dormir chez nous pour une durée indéterminée.

