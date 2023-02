La fermeture du troisième étage de l’Hôpital de Granby suscite la grogne

C’est une grosse surprise pour les employés, c’était une grosse surprise aussi pour les syndicats parce qu'on n’avait eu aucune annonce en ce sens , déplore la présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est affiliés à la FIQ , Stéphanie Goulet.

Cette annonce a causé de la grogne et de l'indignation parmi le personnel et les syndicats qui les représentent à Granby. Ils ignorent la suite des choses. On s'était fait annoncer le matin qu'il y aurait des fermetures de modulation d'activités cliniques pour la période estivale, explique Mme Goulet. On n’avait nommé aucun endroit précisément au niveau des fermetures.

C'est totalement barbare. Si c'est la manière de faire des relations de travail, bien on ne se sent pas du tout impliqués, ni partenaires , dit le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 4475 , Alexandre Dumont.

Le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires aurait souhaité plus de transparence de la part du CIUSSS .

« On est en pénurie de personnel. Ces gens-là travaillent souvent avec moins de personnel. Ils sont obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire et là du jour au lendemain on les avertit que l'étage où ils travaillent va fermer, mais on ne peut pas leur dire ce qu'il va arriver d'eux. » — Une citation de Alexandre Dumont, président du Syndicat canadien de la fonction publique 4475

Mme Goulet comme M. Dumont rapportent que cette situation a causé beaucoup d’inquiétudes chez ses membres.

« Ce qu'il faut savoir c'est que depuis déjà plusieurs années, on déplore la mauvaise communication qu'il y a entre la direction, les relations de travail et nous les syndicats », explique la présidente par intérim pour la FIQ-SPSCE. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Aucun porte-parole du CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’était disponible dimanche. Le CIUSSS ne pouvait alors expliquer la raison de cette fermeture, mais indique que celle-ci est prévue depuis l'an dernier.

De plus, ce dernier affirme que 14 lits seront déménagés au CHSLD Leclerc à Granby. Par ailleurs, ce sont 15 lits de convalescence qui seront ouverts en partenariat avec des résidences pour personnes âgées de la région.