Ligne Ontario : des élus à Toronto exigent des réponses de Metrolinx

Trois conseillers municipaux de Toronto font pression pour plus de transparence concernant la nouvelle ligne de métro dans la Ville Reine. Ils reprochent à Metrolinx, l'agence provinciale de transport en commun chargée de construire la ligne Ontario, d'être trop secrète.

Ausma Malik, Chris Moise et Paula Fletcher ont reçu la semaine dernière le soutien de leurs collègues du Conseil communautaire de Toronto et d'East York pour créer un sous-comité chargé d'approfondir le projet. Le groupe, qui commencera à se réunir le mois prochain, recevra des mises à jour officielles du personnel de la Ville et pourra entendre les plaintes des membres de la communauté.

Ausma Malik, qui représente le quartier 10, Spadina-Fort York, explique que le sous-comité a été créé car les communautés et représentants politiques ont été exclus du processus de planification de la ligne de métro. Metrolinx et le gouvernement provincial n'ont pas respecté leur engagement communautaire, leur responsabilité de s'assurer qu'ils sont à l'écoute des intervenants locaux , dit-elle.

La ligne Ontario de 15,5 kilomètres a été annoncée par le premier ministre Doug Ford en 2019. L'itinéraire devrait compter 15 stations et traverser le centre-ville de la Place de l'Ontario à l'ouest jusqu'au Centre des sciences de l'Ontario à l'est.

Son prix initial était fixé à 10,9 milliards de dollars. Mais en novembre, la province a mis à jour cette estimation, révélant qu'en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'inflation, le prix s’élèverait entre 17 et 19 milliards de dollars. Un montant qui n'inclut pas un certain nombre de coûts, notamment les trains eux-mêmes et leurs installations de stockage.

La construction devait initialement s'achever en 2027, mais l’agence Metrolinx n'a pas répondu lorsqu’elle a été interrogée, vendredi, sur la date d’achèvement.

La ligne Ontario, qui s'étendra sur plus de 15 kilomètres, devraient coûter entre 17 et 19 milliards de dollars. Photo : Source : Metrolinx

Manque de transparence

Les critiques remettent en question le plan de Metrolinx et accusent l'agence provinciale de manque de communication et de mauvaise consultation avec les communautés touchées.

Chris Moise, qui représente le quartier 13, Toronto Centre, souligne que ses électeurs sont parmi les plus touchés par la construction du projet. Selon lui, une bonne planification découle d'une consultation communautaire rigoureuse.

Nous avons un besoin urgent de développer nos transports publics, je suis très favorable à la ligne Ontario. Mais nous savons que Metrolinx n'a pas toujours été franc et ouvert , déplore-t-il.

Paula Fletcher, qui représente le quartier 14, Toronto-Danforth, regrette quant à elle que Metrolinx communique son plan en morceaux , ce qui empêche de voir la portée du projet. Selon elle, le comité permettra aux conseillers d'avoir une vision plus longue du travail.

« En ce moment, nous ne voyons que les arbres et nous avons vraiment besoin de voir la forêt. » — Une citation de Paula Fletcher, conseillère municipale, Toronto-Danforth

Le conseiller municipal Josh Matlow, qui représente le quartier 12, Toronto-St. Paul, soutient la formation de ce comité, car il faut tirer les leçons du retard du train léger d'Eglington afin de les appliquer à la ligne Ontario, croit-il.

Plus tôt il y aura de la responsabilité et de la transparence avec Metrolinx, mieux le transport en commun sera construit. Et nous n'acceptons tout simplement pas que Metrolinx puisse faire fi des Torontois sans avoir un endroit où nous exigeons des réponses.

Après de nombreux retards, la construction du Train Léger d'Eglinton est toujours en cours au croisement de la rue Yonge et de l'avenue Eglinton à Toronto. Le conseiller municipal Josh Matlow veut tirer les leçons de ces retards pour mieux gérer la construction de la nouvelle ligne de métro dans la Ville Reine. Photo : (CBC News) / Angelina King

De son côté, l’agence Metrolinx a déclaré dans un communiqué qu'elle sollicite régulièrement les commentaires des communautés de Toronto sur la ligne Ontario.

Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de la Ville de Toronto, en nous réunissant chaque semaine, alors que nous livrons cet important projet , a déclaré le service des relations avec les médias de l'agence.

Nous avons coordonné les plans avec le personnel de la Ville et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration alors que nous faisons avancer ce projet.

Un secret problématique

Selon Stephen Wickens, un chercheur et journaliste indépendant spécialisé dans les questions de transport en commun, la ligne Ontario était désespérément nécessaire depuis au moins quatre décennies, si bien qu’il ne tenait pas rigueur de certains défauts liés au projet. Il souligne toutefois être de plus en plus préoccupé par le manque de communication.

Le secret qui accompagne l'approche de Metrolinx et le manque d'informations cruciales à quiconque pourrait poser de bonnes questions est un problème , pense-t-il. Ils aiment utiliser l'excuse qu'il s'agit de matériel commercialement sensible. Cela ne les sert pas et je ne pense pas que cela serve la population de l'Ontario.

Le journaliste, qui a rédigé en 2020 un rapport sur la montée en flèche des coûts des projets de métro pour la Residential and Civil Construction Alliance of Ontario, affirme que le plan actuel pourrait battre un record en matière de frais.

« Il me semble, d'après les premiers contrats qui ont été signés, que ce sera le métro le plus cher jamais construit dans ce pays. » — Une citation de Stephen Wickens, chercheur et journaliste indépendant

Stephen Wickens doute que la ligne de métro soit prête avant 2030.

Le comité se réunira le mois prochain pour élaborer le cadre de son action jusqu’au printemps. Il pourrait entendre le bureau d'expansion du transport en commun de la Ville sur l'état des travaux en cours.

Avec les informations de Shawn Jeffords de CBC