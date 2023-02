La communauté de La Doré ébranlée au lendemain de l’opération policière

Le suspect, qui est âgé de 53 ans et qui est un résident de Longueuil, devait comparaître dimanche après-midi par vidéoconférence au palais de justice de Roberval, selon les informations de la Sûreté du Québec.

Il n’a pas été possible d’obtenir l’identité du suspect ni les chefs d’accusation auxquels il ferait face.

La victime, qui est âgée de 43 ans, reposait toujours dans un état critique mais stable dimanche en fin d’après-midi, selon les informations de la Sûreté du Québec.

L’homme qui a été blessé circulait à motoneige avec des amis samedi en fin d’avant-midi dans le secteur du chemin de la Branche-Ouest, dans le secteur de villégiature du lac Élaine, lorsque le suspect armé l’aurait atteint d’une balle pour une raison qui demeure inconnue, a indiqué son père.

La victime se trouve aux soins intensifs à l’hôpital de Chicoutimi. Son père n’a pas voulu commenter publiquement les événements en raison de l’enquête en cours, mais il s’est dit inquiet pour son fils.

Celui-ci devait subir au moins une opération dimanche ou lundi.

Le maire de La Doré, Ghislain Laprise, ne s’attendait pas, comme plusieurs de ses citoyens, à ce qu’un tel événement se produise dans cette petite municipalité.

C’est plate que des situations comme ça se passent. Moi, ça fait 62 ans que je reste à La Doré, je n’ai jamais vu ça. Je parlais au monde hier qui était avec nous, on était une trentaine de personnes, puis personne n’a jamais vu ça , a-t-il fait savoir.

Plusieurs citoyens ont suivi avec attention le déroulement des événements samedi. Une alerte a été émise peu avant 14 h par la Sûreté du Québec, qui recherchait le suspect. Celui-ci aurait circulé à pied avec une arme longue en sa possession.

Le maire de La Doré, Ghislain Laprise Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une opération suivie avec attention

Les policiers ont demandé aux citoyens du secteur de quitter les lieux si cela était possible pour eux de le faire de façon sécuritaire. Ils ont également demandé aux résidents de verrouiller leurs portes et de s’éloigner des fenêtres.

Même si l’opération s’est déroulée à plusieurs kilomètres au nord de La Doré, les citoyens de cette municipalité de 1500 habitants ont suivi le déroulement des événements avec attention.

Ça nous a rendus craintifs pareil, dans le fond, ça a été très, très émotionnel d’entendre ça , a confié une dame.

C’est à 60 km d’ici, pourquoi ils ont tous apeuré le monde dans la place? Parce que les personnes âgées étaient toutes inquiètes , a laissé tomber une autre résidente rencontrée.

Une autre citoyenne a dit avoir été surprise de voir qu’une opération policière d'envergure se déroulait sur le territoire de la municipalité.

J’étais assise devant la télé, je me berçais, et tout d’un coup, alerte! Je commence à lire : "Un gars dangereux à La Doré", voyons donc. […] On n'a pas grouillé, on est restés chez nous , a-t-elle mentionné.

D’après un reportage de Laurie Gobeil