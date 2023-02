L’itinérance s’aggrave à Gatineau, d’après plusieurs organismes

Plusieurs dizaines de personnes impliquées dans le milieu communautaire à Gatineau, dressent un portrait sombre de l’itinérance au sein de la quatrième plus grande ville du Québec. L’administration municipale, de même que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais sont particulièrement interpellés.

Dans une lettre ouverte adressée aux élus de Gatineau et ailleurs, dont Radio-Canada a obtenu copie, près d’une centaine de personnes liées à l’enjeu de l’itinérance dans la région, dénoncent dans un premier temps la situation de l’hébergement d’urgence et les différentes opérations de démantèlements de campement de personnes vulnérables.

Depuis deux ans, ce démantèlement aurait été remplacé par un "ménage" mené à l’aide de pelles mécaniques et de camions et durant lequel les effets personnels qui ne sont pas retirés du site sont détruits ou jetés. [...] En l’absence de places suffisantes dans les refuges, cette pratique est une violation des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et reconnus par des décisions judiciaires récentes dans plusieurs provinces , peut-on lire dans ladite lettre.

Insalubrité du site de l’aréna Robert-Guertin

Les cosignataires s'insurgent contre les infrastructures du site de l’aréna Robert-Guertin. Ils déplorent le fait qu'il n'y ait pas de plan pour remplacer la halte-chaleur.

Le directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO), Yves Séguin, pointe du doigt le fait que la Ville de Gatineau ainsi que le CISSS de l’Outaouais ne fassent pas front commun avec les organismes communautaires afin d’avoir plus de financement de la part du gouvernement du Québec pour régler le problème de l’itinérance.

Parce qu’on ne veut laisser personne derrière, parce qu’on ne veut pas laisser les gens mourir de froid, on va lever la main à prix réduit. Et ça, ça me dérange et ça inquiète beaucoup les gens qui fréquentent la halte même s’ils ne trouvent pas ça parfait, ils vont quand même se réchauffer et ils disent : qu’est-ce qui va se passer après le mois de mai? On ne va pas avoir des froids polaires comme on en a en ce moment, mais quand même, il va y avoir de la pluie, il va y avoir des intempéries qui font que les gens qui se retrouvent avec rien, ils ont besoin d’un endroit , déclare M. Séguin dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Yves Séguin est le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie (CIPTO). Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

En revenant entre autres sur la fuite d’eau qui avait forcé l’évacuation des personnes se trouvant à la halte-chaleur le 13 février dernier, en plus de la crise du logement qui sévit à Gatineau, pour les cosignataires, c’est une preuve qu’il y a un réel manque de volonté politique au sein de différents paliers du gouvernement.

Au courant du mois de janvier, les toilettes étaient bouchées sans qu’un plombier n’accepte d’intervenir; une situation à laquelle la Ville de Gatineau et le CISSSO ont choisi de ne pas remédier. Une odeur insupportable d'excrément a été le quotidien des personnes utilisatrices et qui travaillent à la halte-chaleur pendant plus d’un mois. Pour remédier à l’absence de toilettes fonctionnelles, des toilettes chimiques ont été installées à l'extérieur, dans des conditions hivernales ayant atteint les moins 40 degrés , indique-t-on dans la lettre.

Discrimination et désengagement de l’État

Les cosignataires reprochent aussi à la Ville de manquer de plan de construction de logements sociaux.

De l’autre côté, selon eux, Le CISSS de l’Outaouais se décharge de toute responsabilité, la renvoyant plutôt, comme c’est souvent le cas, aux organismes communautaires, qui manquent déjà de ressources et de moyens.

L’absence de volonté de la Ville et du CISSS de l’Outaouais de trouver des solutions durables et d’offrir des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits des personnes en situation d’itinérance dénote une évidente discrimination basée sur le statut social. Elle révèle aussi l’inquiétant désengagement de l’État à l’égard de ses propres obligations en matière sociale, qu’il est de notre devoir de dénoncer », est-il indiqué.

Il faut agir et vite, ajoute Emmanuelle Bernheim, professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice.

À court terme, il faut avoir la flexibilité d’offrir des places qui conviennent aux différents groupes de personnes concernées , conclut-elle.

Emmanuelle Bernheim, professeure titulaire, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. Photo : Radio-Canada

Par courriel la Ville a affirmé avoir fait une entente avec le CISSS de l'Outaouais pour l’utilisation de l’ancien aréna Robert-Guertin. « C’est cependant le CISSSO et son partenaire, le BRAS, qui gère la halte-chaleur », indique-t-on.

De son côté, le CISSS de l'Outaouais, a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Julien David-Pelletier