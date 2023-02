À Victoria, 5 ans d’attente pour un logement loué à 1000 $ en coopérative

À Victoria, où la location moyenne d'un appartement avec une chambre est de 2073 $ par mois, certains chanceux comme Nicole Cardinal et son mari ne payent que 1010 $ pour une maison en rangée de trois chambres dans une coopérative. En Colombie-Britannique, il n’existe cependant que 269 coopératives proposant environ 15 300 logements.

Ce n’est donc pas une surprise que la coopérative Marigold Housing, où vivent Nicole Cardinal et sa famille, affiche une liste d'attente de cinq ans. La demande pour des logements en coopératives a augmenté ces dernières années dans la province.

Le président de la coopérative Marigold Housing, Jay Watts, explique que le montant payé par chaque résident chaque mois est déterminé par les dépenses globales de la coopérative et le niveau de revenu du foyer.

Une fois que les membres de la coopérative ont calculé les différents frais annuels, dont l'hypothèque, ils divisent le total par les 86 unités pour obtenir les frais de coopérative moyens par foyer. Pour la famille Cardinal, ils s'élèvent à 1010 $. Les résidents avec des revenus plus bas, comme certains retraités, paient des montants subventionnés aussi bas que 600 $ par mois.

Quand la famille Cardinal a emménagé il y a cinq ans, ils ont dû acheter des parts, qui seront remboursées à leur départ. Le prix varie en fonction de la taille du logement, de 3110 $ pour deux chambres à 5120 $ pour des maisons en rangée de quatre chambres.

Deux ou trois départs par an pour 300 candidatures sur liste d’attente

Dans une coopérative, les résidents s’occupent des services et de la maintenance. Il faut donc que tout le monde travaille ensemble, explique Nicole Cardinal.

Rien ne se fait autour de la coopérative sans le travail des membres, qu'il s'agisse de réparer une clôture, d'organiser un événement social, de faire nettoyer les gouttières. [La coopérative] ne fonctionne que si les membres la font fonctionner.

Nicole Cardinal vit dans une coopérative avec son mari et ses deux enfants depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada / Emily Fagan

Le président de la coopérative explique que depuis trois ans, la compétition s'est accrue, car si deux ou trois membres partent chaque année, il y a 300 candidatures sur la liste d’attente.

L’économiste principal du Centre canadien de politiques alternatives, Marc Lee, explique que la plupart des logements hors marché et sociaux, comme les coopératives, ont été construits avant les années 1990. Ensuite, les compressions budgétaires fédérales et provinciales ont interrompu les investissements dans ce type de logement.

Actuellement, les logements abordables hors marché ne représentent que 4 à 5 % du parc de logements de la Colombie-Britannique.

Une solution pour des foyers exclus de l'accès à la propriété

Depuis 2017, la province a néanmoins vu une résurgence des coopératives en raison du financement provincial, selon Thom Armstrong, directeur de la Fédération des coopératives de la Colombie-Britannique. Il explique que le fonds de 500 M$ pour préserver des logements abordables, annoncé le mois dernier, pourrait contribuer à l’expansion des coopératives.

Sur l'île de Vancouver, deux coopératives sont en développement pour le district de North Cowichan, mais Thom Armstrong pointe le manque de terrains et d’argent pour la construction de davantage de coopératives.

Le directeur du City Program de l’Université Simon Fraser, Andy Yan, juge quant à lui que davantage de coopératives pourraient être un outil important dans l’atténuation de la crise du logement. Cela offrirait notamment un certain soulagement aux résidents qui ont un revenu moyen, et qui se sont retrouvés écartés de loyers trop élevés et de l’accès à la propriété ces dernières années.

Pour la famille Cardinal, un loyer raisonnable leur a permis de s’occuper davantage de leurs deux jeunes filles, plutôt que de payer leur garde. Plutôt que d'investir dans le logement, nous avons pu investir dans l'éducation de nos enfants , se réjouit Nicole Cardinal. Une décision qui l'a rendue heureuse, assure-t-elle.

Avec les informations d’Emily Fagan