Le Festival du Voyageur 2023 se referme après avoir enregistré une forte participation

Plus de 73 000 visiteurs ont été enregistrés cette année au Festival du Voyageur qui s’est achevé dimanche à Winnipeg, selon les estimations des organisateurs, soit une participation beaucoup plus élevée qu'avant la pandémie en 2020.

Au dernier jour de l'événement, l’engouement des visiteurs était encore perceptible alors que plusieurs familles voulaient profiter des concerts musicaux marquant la fin du 54e Festival du Voyageur.

D'autres personnes tenaient à réaliser le dernier tour de dégustation, comme Jonathan Bélanger venu participer à une séance de tire d’érable sur neige.

Jonathan Bélanger, un Montréalais vivant à Winnipeg avec sa famille est allé vivre la tradition de la tire d'érable sur neige, dimanche soir au Festival du Voyageur. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Moi, je suis originaire du Québec, de Montréal. Et puis, à chaque hiver, on allait toujours à la cabane à sucre. Et puis, si on a pas le luxe de pouvoir aller à la cabane à sucre, alors une fois, si l'occasion se présente, on peut pas rater, hein , dit-il.

Le Festival du Voyageur, c’est surtout une opportunité économique pour les commerçants.

D'un bout à l'autre du parc Provencher, des petits commerces ont tourné à plein régime depuis le début du Festival.

Je crois que les ventes c'est probablement mieux que d'habitude , reconnaît Ginette Marie Petit, une restauratrice.

Et aujourd'hui, c'est vraiment bien parce que la température, le soleil aident beaucoup […] donc tout le monde vient célébrer et puis passer du temps avec la famille.

Depuis le début de la pandémie, c’est la première fois que le Festival du Voyageur se déroule en présentiel.

Malgré les incertitudes au départ, les organisateurs affichent une satisfaction à l'arrivée.

Cette année, c'était difficile à prévoir. Combien de festivaliers reviendraient là pour nous? , souligne le directeur général du Festival du Voyageur Darrel Nadeau.

Notre but, c'était d'avoir un nombre égal devant la pandémie, mais on a dépassé ses attentes là, alors on est super, super content , s'enthousiasme-t-il.

Sans doute, un succès qui fait oublier les longues heures de planification de ce rendez de célébration de la culture francophone.

Au mois de janvier, le directeur général de l'événement Darrel Nadeau avait prédit un festival plus grand que jamais , car le Festival du Voyageur avait bénéficié d’une augmentation des subventions gouvernementales.

Des centaines d’artistes se sont produits sur les différents sites du Festival cette année, soit le plus grand nombre d'artistes dans l'histoire du festival , selon ce qu'avançait M. Nadeau.

En dehors de plusieurs nouveautés, le Festival a également accordé une place importante à l'art autochtone dans sa programmation.

S’appuyant sur le succès récolté, le comité d’organisation rêve déjà plus grand pour le 55e Festival du Voyageur.

Avec les informations de Cedrick Noufele