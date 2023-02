Les Remparts de Québec s’inclinent malgré une remontée

Après avoir vu les Mooseheads prendre les devants 4-0 après 40 minutes de jeu, les hommes de Patrick Roy ont tenté d’accomplir une remontée tardivement en troisième période.

Deux buts rapides du choix de premier tour des Blues de St Louis, Zachary Bolduc ont rapidement réduit l’écart en milieu de troisième période.

« On a manqué beaucoup d’opportunités, on a joué un bon match mais il y a quelques erreurs qui nous ont coûté le match. Je pense qu’on peut être fiers de comment on a joué en troisième période. »