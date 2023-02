La cause de l’effondrement du toit d’un centre communautaire à London reste inconnue

Une portion de la toiture qui s'étend le long de la passerelle nord menant aux portes principales est tombée vendredi, forçant la fermeture du centre de loisirs, situé à l'extrémité Est de la rue Wavell.

Le personnel a retiré la même section de toit du côté sud, par précaution.

En ce moment, les deux entrées sont clôturées , a déclaré le maire adjoint Shawn Lewis, qui est également le conseiller du quartier. Nous avons un peu de travail d'enquête à faire, mais nous espérons vraiment que nous pourrons agir assez rapidement dans les prochains jours pour rouvrir le bâtiment et remettre les programmes en marche.

L'entrée principale de l'édifice a été bloquée pour des raisons de sécurité. Photo : (CBC News) / Amanda Margison

Selon Shawn Lewis, le ministère du Travail sera sur place la semaine prochaine pour une inspection. En attendant, tous les programmes de loisirs ont été annulés jusqu'à ce que les évaluations soient terminées.

J'ai bon espoir qu' au cours de la semaine à venir nous reprendrons nos cours de natation et nos cours de yoga, ainsi que tous les autres programmes. Je ne m'attends pas à ce que ce soit une très longue fermeture , estime le maire adjoint.

Le centre communautaire East Lions est ouvert depuis un peu plus d'un an après des retards et des problèmes entre l'entrepreneur initial et les sous-traitants. La ville a repris le projet de 21 millions de dollars après avoir licencié Jasper Construction en 2020 suite à des plaintes de non-paiement par des sous-traitants.

L’entreprise Perini Construction a finalement repris les travaux.

Le centre communautaire de 3900 mètres carrés sur le terrain d'East Lion's Park, situé sur l'avenue Churchill, comprend une piscine intérieure, un gymnase, un espace d'activités polyvalent, une cuisine communautaire et un espace artisanal.

Avec les informations de CBC