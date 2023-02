Le Grand Patinage en kilt canadien fait son retour à Winnipeg pour la 9e fois cette année

Dimanche, des personnes ont enfilé leurs kilts et patins, puis ont patiné les genoux nus tout près du Parc Assiniboine, à l’occasion du 9e Grand Patinage en kilt canadien.

Cette manifestation vise notamment à honorer la mémoire de l'ancien premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald, et à souligner l'apport des Écossais au patrimoine culturel du Canada. Des événements similaires ont eu lieu un peu partout dans le pays comme à Ottawa, Vancouver, Montréal, Calgary et Québec.

Faire honneur à la culture écossaise

L’événement était organisé par la Société de Saint Andrews de Winnipeg. Pour l’inaugurer, il y a eu une découpe de ruban d’un kilt écossais. Les participants ont ensuite dévalé les pistes de glace.

Des membres de la Société de Saint Andrews de Winnipeg sont fiers d'avoir organisé la 9e édition du Grand patinage en kilt canadien à Winnipeg afin de mettre à l'honneur la culture écossaise. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Et pour accompagner les patineurs dans la bonne humeur, le groupe du Queen's Own Cameron Highlanders du Canada était présent avec patins au pied et instruments de musique en main.

Le groupe du Queen's Own Cameron Highlanders du Canada s'est joint à l'événement en musique. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Ryan Shand, ce père d’origine écossaise, était accompagné de son fils, Zev. L’an passé, on a entendu parler de cet événement alors on était impatients de venir aujourd’hui, c’est notre première fois , témoigne-t-il.

Christopher Lawson, l’un des participants, fait partie de la Société de Saint Andrews de Winnipeg. Il se réjouit du beau temps qui était au rendez-vous. Cela fait plusieurs hivers qu’il faisait vraiment froid donc on peut vraiment bien en profiter cette fois-ci , déclare-t-il.

Il rappelle que l’événement à l'origine avait débuté à Ottawa. Que vous soyez écossais, ou bien que vous avez un intérêt pour notre héritage, c’est une occasion de célébrer la culture écossaise , dit-il, sourire aux lèvres.

L'événement du Grand patinage en kilt canadien a été organisé dans plusieurs villes du Canada, dont Winnipeg. L'organisatrice de l'événement pour la capitale manitobaine, Evelyn Mitchell, affirme que l'initiative est ouverte à tous. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

L’organisatrice de l’événement de cette année et ancienne présidente de la Société de Saint Andrews de Winnipeg, Evelyn Mitchell, affirme que les participants n’ont pas besoin d’être écossais pour venir, ni même de porter un kilt. Quelle que soit son origine, tout le monde est le bienvenu pour s’amuser. C’est l’occasion de venir nous rencontrer, surtout pour les nouveaux arrivants , souligne-t-elle.

Les personnes qui n'ont pas pu se rendre sur place sont invitées à partager leurs photos en train de patiner en kilt dans la capitale manitobaine sur les réseaux sociaux afin de déterminer quelle sera la capitale du patinage en kilt canadien pour 2023.

Winnipeg fait partie des villes participantes au concours. La capitale manitobaine avait d’ailleurs reçu le prix de la capitale du Grand patinage en kilt canadien en 2021.

L’événement avait été initialement lancé par la Société écossaise d’Ottawa. Depuis 2015, l'initiative a pris une ampleur internationale puisqu’elle a été reproduite notamment aux États-Unis et en Australie.