Marc-André Barriault et l’art de faire les choses « à ma manière »

On peut le dire : j’ai été formé dans l’adversité. Il n’y a pas de ligne parfaite vers la réussite. Je vais y arriver à ma façon. Je veux encore faire mon chemin et écrire le plus de pages à mon histoire , confie le Gatinois en provenance de la Floride, endroit où il s’est établi au printemps 2021 avec sa conjointe Bianka Giroux.

La vie de Marc-André Barriault a beaucoup changé depuis son premier combat au sein de l'UFC, en 2019. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Jeff Bottari/Zuffa LLC

Marc-André Barriault va en découdre, le 4 mars, face à Julian Marquez, un combattant avec qui il partage beaucoup de similitudes : l’âge, les mensurations et le style explosif. On est deux gars très durables et de bons cogneurs. On aime donner de bons spectacles. Il va peut-être y avoir des feux d’artifice!

« Je suis prêt à laisser aller tout ce qu'il y a à l’intérieur de moi. Je vais mordre dans mon mouthpiece, mais je dois aussi être intelligent et savoir capitaliser sur les occasions. » — Une citation de Marc-André Barriault, combattant, UFC

Depuis sa défaite par soumission en septembre 2022, le Gatinois a pris le temps de guérir avant de reprendre l’entraînement. Son adversaire Anthony Hernandez lui avait, entre autres, disloqué une côte dans ce combat très douloureux.

Le principal intéressé jure que tout cela est derrière lui. Il va se présenter dans l’arène, à Las Vegas, avec l’esprit bien en paix.

Je suis devenu un vétéran mature. Chaque combat est un nouveau combat. Tout ce qui s’est passé avant, je le mets derrière moi. Je focalise sur moi-même et sur la façon dont je peux être meilleur jour après jour , explique celui qui vient de célébrer son 33e anniversaire.

Marc-André Barriault espère terminer sa soirée du 4 mars de cette façon. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Jeff Bottari

Une rencontre avec Dana White

Il y a, toutefois, certaines choses qu’il ne veut pas mettre derrière lui, comme sa rencontre avec le grand patron de l’ UFC , Dana White, dans les minutes qui ont suivi sa défaite face à Anthony Hernandez.

Chaque fois que j’en parle, j’ai des frissons.

En coulisses, Dana White a réussi à soutirer un sourire à un Marc-André Barriault abattu avant que celui-ci monte dans l’ambulance pour se diriger vers l’hôpital.

Il m’a dit que j’étais un guerrier, qu’il allait s’occuper de moi et que j’allais être payé avec la bourse du vainqueur. Il m’a serré la main ensuite. C’était vraiment comme dans les films.

Lors du UFC 260, Marc-André Barriault (à droite) a passé le K.-O. à Abu Azaitar. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Handout

Au fil de sa carrière, le combattant a toujours trouvé le moyen de se relever après une défaite. C’est sans doute ce qui explique, en partie, pourquoi l’ UFC compte encore sur lui.

Il n’y a jamais rien de garanti ici. On est des contractuels. On doit tout donner pour ce sport-spectacle. Je vais me présenter dans la cage comme s’il n’y avait pas de lendemain pour repartir sur une belle séquence.

Pour y arriver, celui que l’on surnomme Powerbar profitera des conseils de son mentor, le Gatinois Patrick Marcil.

Il fera toujours partie de ma garde rapprochée.

Ce dernier sera appuyé par deux Américains qui travaillent de près avec l’athlète en Floride : Henri Hooft et Daniel Mendes.

En attente de la green card

Marc-André Barriault n’a pas mis les pieds au Canada depuis son départ, en mai 2021. Il aurait souhaité venir en Outaouais l’automne dernier pour voir sa mère qu’il n’a pas vue depuis deux ans.

Une vilaine blessure a contrecarré ses plans. Et depuis quelque temps, il ne peut plus sortir du territoire américain puisqu’il est en attente de sa green card, sa carte de résident permanent aux États-Unis. Si tout va bien, 10 ans plus tard, il pourra faire sa demande pour devenir citoyen américain.

Ma conjointe et moi travaillons avec un bon avocat et l’ UFC nous aide aussi. On vise à être autonomes. Ça nous permettrait de fonder des entreprises, par exemple. On a plein d’idées!

Il y a deux ans, Marc-André Barriault a tout vendu pour déménager en Floride avec sa conjointe. (Photo d'archives) Photo : tirée de Facebook/Marc-André Barriault

Après un an à habiter dans une roulotte de 21 pieds, le couple a acheté une maison mobile, l’an dernier. Ce n’est pas grand, ce n’est pas luxueux ni démesuré, mais il a tout ce dont il a besoin pour être heureux.