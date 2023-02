La Saskatchewan fait sensation aux Jeux d’hiver du Canada avec 17 médailles déjà récoltées

Aux Jeux d’hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan a déjà récolté 17 médailles : 3 médailles d'or, 7 d'argent et 7 de bronze.

L'équipe de ringuette de la Saskatchewan a remporté samedi la dernière médaille, soit celle de bronze, une première depuis 1999 lorsque l'équipe avait également remporté le bronze.

La joueuse de Regina Riley Bryden, 18 ans, a marqué le but vainqueur en prolongation pour ravir la victoire à l'équipe de l'île-du-Prince-Édouard, la province hôte des Jeux d’hiver 2023.

Nous sommes tous excités! C'est juste un groupe de filles géniales. Je suis tellement heureuse pour nous et pour l'équipe, c'est vraiment génial! , affirme Riley Bryden.

Mais la victoire n'a pas fait oublier les deux défaites subies par l’équipe de la Saskatchewan avant de remporter le bronze, comme l'explique le responsable des communications des équipes de la Saskatchewan, Darren Dupont.

Elles ont perdu leur premier et leur deuxième match et je pensais qu'elles allaient être déçues et qu'elles ne seraient pas du tout médaillées , rappelle-t-il.

Elles se sont ressaisies très rapidement et beaucoup de fans sont venus pour regarder le match, donc beaucoup de fans sont venus à l'Île-du-Prince-Édouard , se réjouit M. Dupont.

La ringuette, ce sport encore méconnu, a été introduit pour la première fois au Canada en 1963 à North Bay, en Ontario. Depuis 1991, elle fait partie des sports représentés aux Jeux du Canada.

Les Jeux d’hiver s’achèveront dans une semaine, mais la Saskatchewan a déjà dépassé le nombre total de médailles remportées lors des derniers Jeux en 2019 à Red Deer.

Mais la motivation d’aller en chercher davantage est présente, note M. Dupont.

L’énergie est à son plus haut ! Aujourd'hui tous les athlètes qui sont là depuis la première semaine font leurs bagages et partent ce soir, les nouveaux athlètes arrivent dans quelques heures, donc tout le monde est excité! , dit-il.

Près de 217 athlètes représentent la Saskatchewan dans 20 disciplines sportives. La dernière semaine des compétitions risque d’être haute en émotion avec des compétitions en planche à neige, karaté, judo, patinage artistique, entre autres.

Avec les informations de Danielle Dutrisac