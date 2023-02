Série de discussions ouvertes au public sur 5 nouveaux traités dans l’île de Vancouver

Les Premières Nations Malahat, Beecher Bay (SC'IA⁄NEW), Snaw-Naw-As (Nanoose), Songhees et T'Sou-ke négocient au sein de la Te'mexw Treaty Association, mais chacune d’entre elles signera un traité séparément.

Après 28 ans de discussions, les traités pourraient être signés par les Nations, les gouvernements fédéral et provincial d’ici la fin de l’année. Les membres de chaque Nation voteraient ensuite pour ratifier, ou non, ces accords.

Les traités donnent aux Premières Nations le droit à l'autonomie gouvernementale, la possibilité de créer certaines lois et d’établir des accords de financement continus. Ils comprendront également le transfert de certaines terres provinciales et fédérales, ainsi que des transferts ponctuels d'argent aux Premières Nations.

La directrice de la consultation et de l'engagement au ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Rebecca Penz, a récemment déclaré auprès du conseil municipal de Victoria que ces traités sont des documents complexes de milliers de pages, et que la série de discussions avec le public est une première étape pour s’assurer que les personnes comprennent à quoi cela ressemble et ce que cela signifie .

Les discussions qui seront tenues sur les territoires traditionnels de chaque communauté seront l'occasion de raconter l’histoire de chaque Nation et les détails des traités proposés. Une période de questions/réponses est également prévue.

Co-existence avec les traités Douglas

Une des négociatrices pour la Première Nation Songhees, Jackie Albany, se souvient des années 1990 lorsque des leaders de la communauté avaient commencé les négociations et elle se réjouit que les discussions arrivent à leur terme.

Cela nous sortira de la Loi sur les Indiens , a-t-elle déclaré, en ajoutant que le traité préparera le terrain pour notre autonomie gouvernementale, notre autodétermination, décider de nos propres lois et prendre nos propres décisions à l'avenir .

Jackie Albany explique que les discussions avec le public sont une occasion d’apprendre et dit avoir hâte d’entendre les questions et commentaires des personnes qui y participeront. C'est une éducation [...] car tout le monde ne connaît pas la véritable histoire du Grand Victoria, les traités Douglas et le peuple Songhees.

Les traités Douglas ont été signés avec 14 Premières Nations sur l'île de Vancouver, dont les Songhees, dans les années 1850. Les nouveaux traités coexisteront avec les traités Douglas, qui maintiennent jusqu’à présent les droits de pêche et de chasse.

Les huit prochaines discussions avec le public auront lieu en ligne et à Sooke, Colwood, Nanoose Bay, Victoria, Shawnigan Lake, et Metchosin jusqu'au 13 avril.