Attaques au couteau : les survivants de James Smith surmontent péniblement leur douleur

Près de six mois après les attaques au couteau du 4 septembre 2022 en Saskatchewan, les familles de victimes et des survivants de la Nation crie James Smith se relèvent péniblement de cette « douleur sans fin ».

Dans ce qui est désigné comme la série de meurtres à l'arme blanche la plus meurtrière de l'histoire du Canada, Myles Sanderson, principal suspect aurait tué 11 personnes, dont son frère Damien, et en aurait blessé 18 autres dans la Nation crie James Smith, à environ 200 km au nord-est de Saskatoon, et dans la ville voisine de Weldon, en Saskatchewan.

Myles Sanderson a été arrêté et est mort en garde à vue après une intense recherche de quatre jours.

Un des survivants, Keenan Head, a été poignardé 20 fois lors du drame par le suspect.

D'abord, les ambulanciers en ont compté 18, puis j'ai repris mes esprits et ils en ont compté 20. Vingt coups de couteau et un poumon perforé , se rappelle-t-il.

Je pensais qu'il me donnait des coups de poing... Je pensais qu'il me donnait des coups de broche.

Plusieurs mois après le massacre, M. Head et d'autres victimes qui ont parlé à CBC disent continuer de lutter et affirment avoir besoin de plus de soutien dans leur recherche de réponses.

Ils devront attendre jusqu'au début de 2024 pour que deux enquêtes soient ouvertes, l'une sur le massacre et l'autre sur la mort de Myles Sanderson, afin de donner à la Gendarmerie royale du Canada le temps de conclure son enquête.

Services aux Autochtones Canada a versé 1,2 million de dollars à la Nation crie James Smith pour réparer et remplacer les maisons endommagées lors de l'attaque massive au couteau.

Avec les informations de Olivia Stefanovich