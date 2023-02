Des éclosions de norovirus dans des établissements de santé en banlieue de Toronto

Alors que les cas de norovirus sont en hausse au Canada, des établissements de santé en banlieue de Toronto ont recensé ces derniers jours des éclosions de ce virus très contagieux. C’est le cas de l’hôpital Trillium Health Partners et du centre de soins de longue durée Ivan Franko Homes à Mississauga.

Le norovirus, qui est à l'origine des gastro-entérites, se propage très facilement et cause des nausées, de la diarrhée et des vomissements, explique le Dr Earl Brown, professeur émérite de virologie à l'Université d’Ottawa.

« C’est un très petit virus, mais il est très costaud. » — Une citation de Dr Earl Brown, professeur émérite de virologie à l'Université d’Ottawa

Selon lui, le norovirus est une maladie saisonnière qui apparaît surtout en hiver et dont les symptômes sont ressentis pendant deux ou trois jours.

Le professeur précise que la maladie touche essentiellement les personnes très jeunes et âgées, car elles sont particulièrement vulnérables. Les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas encore mature, et les plus vieux ont une immunité affaibli , souligne-t-il.

La Dre Iris Gorfinkel, médecin de famille à Toronto, précise toutefois que personne n’est à l’abri de ce virus, quel que soit son âge. Elle dit d'ailleurs avoir été infectée récemment, ainsi que deux collaborateurs de son cabinet médical.

Parmi les causes d’infection, le médecin mentionne certains aliments comme les fruits de mer et les fruits et légumes, qu'elle recommande de rincer avant de manger.

Selon elle, quatre millions de personnes contractent la maladie chaque année au Canada.

« D’autres personnes sont porteuses du virus sans ressentir les symptômes. » — Une citation de Dre Iris Gorfinkel, médecin de famille à Toronto

Pour prévenir la contagion, les experts recommandent de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, car les gels hydroalcooliques sont inefficaces contre le norovirus , observent-ils. Ils suggèrent aussi de nettoyer les surfaces communes avec de l'eau de Javel.

Avec les informations de Yannick Lepage