L’aéroport de Saint-Hubert aura droit à un nouveau terminal

Les détails du projet seront annoncés lundi matin lors d'une conférence de presse à laquelle participeront Yanic Roy, directeur général de l'aéroport, Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec ainsi que ministre des Transports et de la Mobilité durable, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Selon nos informations, le terminal sera situé à l'est de l'aéroport, couvrira 40 000 mètres carrés et sera doté de neuf portes d'embarquement. Une infrastructure d'une telle taille peut accueillir jusqu'à trois millions de passagers chaque année.

C'est la compagnie aérienne torontoise Porter Airlines qui devrait s'y installer afin d'offrir 12 vols intérieurs quotidiens. Actuellement, quelque 200 avions décollent chaque jour de cet aéroport.

Querelles de longue date

Depuis plusieurs années, les activités de l'aéroport de Saint-Hubert créent des frictions avec les résidents du secteur en raison du bruit des avions.

L'établissement accueille notamment des pilotes apprentis, dont les appareils survolent des quartiers résidentiels à basse altitude. En juin 2010, l'aéroport a dû interdire les vols le dimanche sur sa piste principale et imposer certaines restrictions les autres jours de la semaine en raison de plaintes accumulées à propos de ces avions.

En août 2018, l'aéroport avait inauguré une nouvelle piste principale en mesure de recevoir de gros appareils tels que l'Airbus A220/320 et le Boeing 737-200.

Un an plus tard, plus de 300 des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville ont déposé une pétition pour se plaindre de la pollution sonore. Je ne pense pas que le développement économique doit se faire au détriment de la santé et la sécurité des citoyens , avait alors déclaré le maire de l'époque de la ville, Martin Murray.

Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville jusqu'en 2021. Photo : Radio-Canada

Au conseil d'agglomération de Longueuil, le bruit des avions de nuit a provoqué des échanges houleux en novembre 2019. Des policiers ont même dû être appelés en renfort pour expulser certaines personnes, qui sont finalement parties d'elles-mêmes.

En février dernier, la Ville de Longueuil et la direction de l'aéroport ont annoncé avoir conclu une « entente historique » pour atténuer la pollution sonore à laquelle sont exposés les résidents. Une des mesures principales est l'interdiction des vols commerciaux entre 23 h et 6 h.

Il faut comprendre qu’actuellement, la quasi-totalité des plaintes qu’on recevait était associée aux vols du Boeing 737-200 la nuit , avait alors déclaré le directeur général de l'aéroport, Yanic Roy. Les nouvelles mesures entreront en vigueur en avril prochain.

Inquiétude au sein de la population

Les réactions des résidents du secteur à l'annonce prévue lundi sont attendues. Mathieu Péladeau, président du Comité antipollution des avions de Longueuil, déplore le manque de données et de transparence des autorités lors de tels projets de développement.

« Ils vont arriver lundi en nous disant : "Il va y avoir un développement économique, il va y avoir des jobs." Sûrement. Dans le secteur, ça va apporter du tourisme, peut-être. Mais c’est tout basé sur du vent. » — Une citation de Mathieu Péladeau, président du Comité antipollution des avions de Longueuil

Des avions de type Embraer de la compagnie aérienne torontoise Porter Airlines, qui prévoit s'installer dans le nouveau terminal de l'aéroport de Saint-Hubert. Photo : Fournie par Porter

L'Aéroport de Saint-Hubert souhaite depuis plusieurs années se positionner comme plaque tournante pour les vols à destination des régions québécoises. Ses ambitions en matière de vols internationaux demeurent toutefois obscures.

En octobre dernier, La Presse avait mis la main sur un rapport dans lequel Aéroports de Montréal, l’exploitant de l’aéroport Montréal-Trudeau, émettait des réticences quant aux projets de développement de l'établissement de Longueuil.

Permettre une plus grande dilution, c’est risquer de recréer l’histoire de Dorval et de Mirabel, qui a mené Montréal à sa marginalisation comme destination, elle, la capitale mondiale de l’aviation civile , pouvait-on y lire.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le nouveau terminal ne sera destiné qu'aux vols régionaux. L’aéroport s’engagerait également à ne pas renouveler certains baux avec des écoles de pilotage, ce qui diminuera le nombre de vols.

Les travaux doivent commencer au printemps et prendre fin d'ici l'automne 2024.

Avec les informations de Mathieu Prost