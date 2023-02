Ingérence électorale : un rapport d’experts bientôt disponible, dit le Conseil privé

Le Bureau du Conseil privé indique qu'un rapport du groupe chargé de signaler les incidents d'ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2021 est maintenant terminé et a été envoyé au cabinet du premier ministre ainsi qu'au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et sur le renseignement.

Le Protocole public en cas d'incident électoral majeur a été créé pour surveiller et signaler les menaces lors des élections de 2019 et de 2021. Il est tenu de publier une évaluation postélectorale de son travail.

L'évaluation de 2019 a eu lieu environ sept mois après la campagne, mais le rapport de 2021 n'est toujours pas disponible plus d'un an après que les Canadiens se sont rendus aux urnes.

La déclaration du Conseil privé est la première annonce à ce sujet. Le Bureau du Conseil privé a fait savoir qu'une version publique et non classifiée du rapport est en cours de finalisation et sera bientôt disponible, mais il n'a évoqué aucune échéance précise.

Le Bureau a précisé que Morris Rosenberg, un ancien haut fonctionnaire, avait été choisi à l'été 2022 pour préparer ce rapport indépendant.

« L'évaluation complète de M. Rosenberg est basée sur de nombreuses sources, y compris des entrevues avec une grande variété d'acteurs, ainsi que sur l'examen de documents gouvernementaux et de publications de gouvernements étrangers et d'organisations non gouvernementales. » — Une citation de Extrait du communiqué du Conseil privé

Le premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement fait face à des pressions sur la question de l'ingérence électorale par des émissaires étrangers, a déclaré la semaine dernière qu'il avait hâte de consulter le rapport une fois qu'il sera terminé.

Le PCC veut interroger Telford

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a renouvelé ses appels pour que la cheffe de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford, témoigne devant un comité de la Chambre des communes qui enquête sur l'ingérence électorale.

Global News a rapporté vendredi soir que le député libéral Han Dong aurait été aidé par le consulat chinois alors qu'il se présentait à l'investiture libérale dans la circonscription de Don Valley-Nord, dans la région de Toronto, en vue des élections de 2019.

Le réseau Global News allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité ( SCRS ) avait exhorté les cadres supérieurs du Parti libéral à annuler la nomination de M. Dong mais que Justin Trudeau avait tout de même approuvé sa candidature. Le député a ensuite été réélu en 2021.

À la suite de ce reportage, les conservateurs ont réitéré leur demande en faveur d'un témoignage de Mme Telford au cours d'une prochaine réunion du comité.

Le député conservateur Michael Cooper a publié une déclaration dans laquelle il affirme que le premier ministre canadien et son gouvernement ne peuvent plus se cacher .

« Ce serait plus que scandaleux si le premier ministre de notre pays avait été mis au courant qu'un de ses candidats libéraux avait été compromis par le Parti communiste chinois et avait catégoriquement refusé de faire la bonne chose. Il est crucial, pour la confiance envers notre démocratie, de révéler ce que Justin Trudeau et son gouvernement savaient et à quel moment. » — Une citation de Michael Cooper, député conservateur

En 2019, un rapport d'évaluation du Protocole public sur les incidents électoraux critiques mentionnait que celui-ci était fonctionnel et prêt à alerter les Canadiens au sujet d'une ingérence étrangère si nécessaire.

Les membres du panel, qui devaient travailler avec les agences de sécurité nationale dans le cadre des mandats de leur ministère, n'ont cependant fait aucune annonce concernant l'ingérence chinoise lors des élections de 2019 ou de 2021.