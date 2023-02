Des tests effectués pour vérifier la qualité de l’air dans 37 écoles du Nouveau-Brunswick

Le dioxyde de carbone, ou CO 2 , est produit quand les gens respirent. Les niveaux de CO 2 dans une pièce augmentent si elle est mal ventilée.

Dans une salle de classe, des niveaux de CO 2 trop élevés durant une période prolongée peuvent augmenter la fatigue et diminuer la capacité d’attention des élèves, selon le ministère. La mauvaise ventilation peut aussi favoriser la transmission de virus et maladies respiratoires, incluant la COVID.

Durant l’hiver 2021-2022, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a demandé que des tests soient effectués dans 51 écoles où les niveaux de CO 2 avaient été trop élevés l’hiver d’avant.

Morgan Bell, une porte-parole du ministère, a indiqué que 37 de ces écoles avaient des niveaux de dioxyde de carbone qui atteignaient, à leur maximum, 1500 parties par million (ou 1500 ppm).

La concentration la plus élevée était de 3914 ppm, mais seulement pour une courte période et sans poser de risques à la santé , selon la porte-parole.

Ces 37 établissements ont donc été ciblés pour des tests cet hiver. Les résultats vont mener le gouvernement provincial à identifier quelles écoles auront droit à des mises à niveau de leurs systèmes de ventilation en 2024, a précisé la porte-parole.

La limite recommandée d'exposition de longue durée au dioxyde de carbone (CO 2 ) est de 1000 ppm (basée sur une moyenne de 24 heures), selon Santé Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Les mesures de CO 2 et les recommandations ne sont pas une règle absolue , selon Benoit Barbeau, professeur de virologie à l’Université du Québec à Montréal, puisque beaucoup de variables entrent en ligne de compte.

Des mesures comme celles que l’on prend actuellement dans les écoles du Nouveau-Brunswick seraient néanmoins un bon point de repère , dit-il, pour atteindre une qualité de l’air qui est acceptable.

Une qualité de l'air accrue voudrait dire aussi [...] certainement un meilleur contrôle de la possibilité de transmission d'un virus ou de toutes sortes d'agents infectieux qui sont transmissibles par aérosols , a mentionné Benoit Barbeau dans une entrevue, dimanche.

Selon l’épidémiologiste Colin Furness, de l’Université de Toronto, le Nouveau-Brunswick prend des risques en permettant des niveaux de dioxyde de carbone supérieurs à 1000 ppm dans les salles de classe durant une pandémie de maladie infectieuse.

Dans une école, aucune salle ne devrait être à 1500 ppm , dit-il. Il note que la COVID n’est pas la seule préoccupation, puisque la santé des élèves en général serait améliorée et l’absentéisme réduit si la concentration de CO 2 était plus basse dans les écoles.

Colin Furness ajoute que le problème est des niveaux élevés de CO 2 est assez simple à résoudre. Il n’y a, dit-il, qu’à identifier où les problèmes se trouvent et y investir un peu d’argent pour des systèmes de ventilation adéquats.

Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick n’a pas divulgué pas les noms des écoles où les concentrations de CO 2 ont été suffisamment élevées pour requérir des tests cet hiver. La porte-parole Morgan Bell dit que les résultats pour ces écoles devraient être publiés en ligne d’ici l’été prochain.

Les districts scolaires ont reçu tous les résultats, assure la porte-parole, afin qu’ils prennent des mesures pour réduire leurs niveaux de CO 2 . Souvent, les mesures d’atténuation ne sont rien de plus que l’ajout d’un ventilateur dans une salle, ou d’ouvrir les portes et fenêtres, affirme-t-elle.

La porte-parole du ministère ne pouvait dire si les parents d’élèves qui fréquentent les écoles où les niveaux de CO 2 sont élevés avaient été informés de la situation, puisque ce sont les districts scolaires qui ont cette responsabilité.