Un Suisse s’entraîne à Calgary pour battre le record du monde d’immersion dans la glace

André Belibi Eloumou espère ainsi battre le record actuel, établi à 3 h 28 passées dans un bain d'eau glacée. Il tentera de battre ce record du monde avant la fin de 2023.

Je suis venu au Canada pour m’entraîner et établir le record d'immersion dans la glace pour ma fille qui a un trouble du spectre autistique , indique l’homme de 36 ans. [Je suis ici] pour sensibiliser le public à ce sujet et aussi pour montrer mon soutien à toutes les personnes vivant avec cette condition.

André Belibi Eloumou espère également récolter 250 000 $ au profit des personnes touchées par les troubles du spectre de l'autisme et des efforts de sensibilisation du public à ces troubles.

L'adepte de sports extrêmes a commencé à se plonger dans des bains d'eau glacée il y a plus de deux ans. Son entraînement en Alberta se poursuit pour les deux prochaines semaines, pendant lesquelles il pourra entre autres être aperçu dans l'eau glacée de la rivière Bow, à Calgary.

Les risques et les avantages des bains glacés

De nombreux experts recommandent de ne pas prendre un bain de glace pendant plus de 15 minutes. Le choc thermique provoqué par les premières minutes d'immersion peut provoquer des réactions physiologiques intenses.

« La respiration est aussi importante que l'eau froide parce que ce qui va nous fait flotter dans l'eau froide, c'est la respiration, c'est l'oxygène », remarque André Belibi Eloumou. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath

André Belibi Eloumou affirme néanmoins qu'un entraînement rigoureux combiné à des méthodes de respiration peut permettre au corps de repousser cette limite en toute sécurité.

Je cherche différents moyens d'exposer mon corps au froid , explique-t-il. Je cours [...], je porte des shorts à des températures de 30 ou 40 degrés Celsius inférieurs à zéro et je mets ma tête sous l'eau.

Il pratique aussi des techniques de respiration de base afin d'acclimater son corps et son esprit à endurer un bain de glace pendant une longue période.

« Je ne veux pas effrayer qui que ce soit, mais la réalité est que si quelqu'un fait un faux pas, beaucoup de mauvaises choses comme l'hypothermie ou une crise cardiaque peuvent arriver. » — Une citation de André Belibi Eloumou, un athlète suisse qui s’entraîne pour battre le record du monde d'immersion dans la glace

Un autre conseil important, selon son entraîneur, est de ne pas tenter de faire ces activités dangereuses sans surveillance.

Le Suisse a toujours de nombreux amis, à Calgary, qui l'aident à s'entraîner. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath

Le Suisse a étudié à Calgary lorsqu'il était un jeune adulte et y a toujours de nombreux amis, qui l'aide à s'entraîner.

Montrer l'exemple en prouvant que tout est possible

Sensibiliser le public à l'autisme est un objectif qu'André Belibi Eloumou espère voir contribuer à la normalisation de cette condition qui touche davantage de personnes que ce que certains pourraient croire.

Selon l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 publiée par l’Agence de santé publique du Canada, un enfant âgé de 1 an à 17 ans sur 50 avait reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme au pays. La prévalence en Alberta était également de 2 %.

La singulière intelligence des enfants autistes ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Les éclaireurs La singulière intelligence des enfants autistes. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

La fille de André Belibi Eloumou, Kira, a 11 ans. Elle aurait obtenu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, il y a environ trois ans.

Je veux montrer que quand on a une bonne idée en tête, qu'on a une bonne cause... et quand on a un bon objectif dans la tête, tout est possible , dit-il. [Je le fais aussi] pour promouvoir les bienfaits pour la santé et le mental de l'exposition au froid et à la glace.

André Belibi Eloumou se dit inspiré par la façon dont sa fille embrasse sa condition, y compris à l'école, où elle obtient d'excellents résultats cette année, remarque-t-il. Il veut donc à son tour démontrer qu’il peut surpasser ses limites.

Quand on a une bonne cause dans son cœur, tout est possible.

Avec les informations de Terri Trembath