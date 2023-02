La semaine de relâche fait pression sur les portefeuilles malmenés par l’inflation

À l’approche de la semaine de relâche scolaire au Québec, l'inflation pourrait jouer les trouble-fêtes pour de nombreuses familles. Avec le coût de la vie de plus en plus chère, les activités et voyages deviennent un vrai casse-tête financier pour de nombreux parents qui doivent se tourner auprès d’organismes afin de trouver du soutien ou jouer d’imagination.

Le directeur de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille ( FQOCF ), Alex Gauthier, confirme en entrevue une hausse de la fréquentation et des demandes auprès des organismes communautaires Familles.

La hausse est marquée , admet-il. Et parce qu'avec l'inflation, le coût de la vie, le coût de l'essence, il y a des choix qui sont différents.

Les organismes communautaires Famille ( OCF ) ont pour mission d’offrir – à de très faibles coûts, ou même gratuitement – des activités destinées aux enfants et leurs parents qui peuvent aller d’activités thématiques scientifiques, sportives ou de loisir comme des sorties au cinéma.

Il y a aussi la possibilité d’assister à des ateliers de cuisine qui rassemblent les familles , ajoute le directeur.

C’est l’occasion de ne pas avoir à dépenser trop d’argent durant la semaine de relâche, souligne M. Gauthier, qui précise que l’inflation a de forts impacts sur les ménages déjà en situation de vulnérabilité.

Mais depuis quelque temps, les OCF voient arriver de nouveau venus, note le directeur. Des gens qui n'avaient pas recours aux organismes et maintenant, on les voit cogner à ces portes-là.

Pas besoin de casser son petit cochon

Il reste que la clé d’une semaine de relâche réussie réside dans la planification, déclare Sylvie de Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire et juridique chez Options Consommateurs.

Les problèmes budgétaires, ce n’est pas nécessairement l'apanage des gens à faibles revenus , dit-elle. Il y a des personnes qui travaillent, mais qui ne voient pas leur salaire augmenter au même rythme que les factures.

Elle préconise de prévoir toujours un budget spécifique consacré à la semaine de relâche pour éviter les mauvaises surprises annuelles.

C'est le genre de choses qu'on peut planifier comme Noël, comme la rentrée scolaire. Ça reste la meilleure façon d'éviter de s'endetter puis de pouvoir en profiter le plus possible, sans se stresser avec les coûts qui viennent avec l'activité.

Les familles peuvent également faire preuve d’ingéniosité, conseille Mme Bellefeuille. C'est du temps de qualité, dans le fond, qu'on veut et pas tant faire des activités extravagantes. Si on n’est plus casanier, on peut organiser une soirée camping dans le salon afin de casser la routine sans devoir casser notre petit cochon.

Avec les informations de Kim Vermette