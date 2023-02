Denis Blais est le nouveau maire de Duparquet

Il était le seul candidat à s'être manifesté pour occuper ce poste.

Il succède à Jacques Ricard qui a également été élu sans opposition en 2021, et qui a remis sa démission en décembre dernier.

Denis Blais occupait un poste de conseiller depuis 3 ans.

Je voyais qu'il n'y avait peut-être personne qui allait vouloir se présenter, parce que la mairie, comme c'est le cas des conseillers, ça n'a pas bonne presse ces temps-ci dans les autres paroisses. Donc j'ai mis ma candidature pour essayer d'aider ma ville, je ne voulais pas que la municipalité tombe sous tutelle , explique l'élu.

Le nouveau maire compte poursuivre le travail entamé par le conseil municipal, notamment le dossier de Mines d’Or Duparquet qui soulève des inquiétudes chez les citoyens. Le plus gros dossier qui s'en vient, c'est la manière. On a une bonne coopération avec la minière à date, je ne verrais pas pourquoi on ne pourra pas continuer dans ce sens-là , précise Denis Blais.

L’entreprise First Mining Gold compte développer une mine à ciel ouvert en bordure de la municipalité au cours des prochaines années.