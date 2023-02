Festival Yukon Rendezvous : les milliers de jarretières de Michele Taylor

C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, mais j'aime coudre et créer , explique celle qui est devenue il y a quelques années la madame jarretière du festival lorsque la précédente lui a transmis ses connaissances. Elle m'a vraiment inspirée , dit-elle.

« Elle m'a expliqué comment faire, et je me suis en quelque sorte débrouillée, avec des mesures et en rendant les jarretières différentes des précédentes [éditions]. »