En difficultés budgétaires, la Division scolaire Seven Oaks envisage de sérieuses coupes

La Division scolaire Seven Oaks à Winnipeg envisage de réduire le nombre d'enseignants et de programmes au cours de la prochaine année scolaire en raison des difficultés budgétaires. Elle se penchera sur l’ampleur des coupes, lundi soir, lors d’une rencontre avec les parents de son territoire.

Nous allons présenter à notre communauté un grand nombre de possibilités que je qualifierais de désagréables et qui diminueraient vraiment la qualité de l'éducation et l'attention que les enfants reçoivent , indique le directeur général de la Division scolaire Seven Oaks, Brian O'Leary dans une entrevue réalisée dimanche.

Selon la Division scolaire, le financement provincial ne suit pas le rythme des coûts et accuse un retard par rapport aux autres divisions.

Vendredi, dans une lettre envoyée aux parents, la présidente du conseil d'administration de la Division scolaire, Maria Santos, a dit s’attendre à une augmentation des revenus d’un peu plus de 2 %, mais que les inscriptions devraient augmenter de 3 %, ce qui entraînerait une augmentation des coûts.

Nous sommes maintenant obligés d'envisager d'autres réductions, y compris la suppression d'enseignants, l'élimination de programmes comme Apprendre à nager, la fermeture des écoles pour les programmes parascolaires et l'élimination du transport par autobus pour les élèves de la 7e à la 12e année , souligne Maria Santos dans la lettre.

Des conséquences incalculables

Selon Brian O'Leary, ces changements pourraient se traduire par des effectifs beaucoup plus nombreux dans les classes.

Cela signifie pour l'enfant qui a des difficultés, moins d'attention, cela signifie que les enfants ne sont pas aussi bien connus, cela peut signifier moins d'options , affirme-t-il.

Et à un certain point, il y a une usure de votre personnel, de sorte qu'ils commencent à se retirer de certains de leurs engagements volontaires parascolaires, qui sont des choses dont les enfants ont vraiment besoin , poursuit-il.

Au cours des dernières années, la Division scolaire a supprimé 25 postes de non-enseignants, une douzaine d'aides en éducation et a gelé le personnel enseignant alors que le nombre d'inscriptions a augmenté .

Pas un cas isolé

Au début du mois, la province a annoncé que les divisions scolaires du Manitoba obtiendraient une augmentation d'au moins 2,5 % des fonds de fonctionnement pour l'année à venir.

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko, a promis un nouveau financement de 100,2 millions de dollars pour les écoles de la maternelle à la 12e année, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à l'année précédente.

M. Ewasko a précisé que toutes les divisions obtiendront au moins une augmentation de 2,5 %, et que certaines obtiendront davantage.

Selon les détails publiés par la province, la Division scolaire franco-manitobaine obtiendra 2,4 millions de dollars de plus l'an prochain.

Mais cette augmentation est loin de régler les problèmes auxquels la DSFM est confrontée, selon son directeur général, Alain Laberge, qui évoque aussi des coûts de plus en plus élevés.

La Division scolaire Louis-Riel recevra de son côté une somme supplémentaire de 8,1 millions de dollars de la part de la province.

Avec les informations de Brittany Greenslade