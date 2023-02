La Nation métisse de l’Ontario franchit une autre étape vers l’autogouvernance

L’entente, signée jeudi dernier, est une mise à jour sur l’accord qui a été signé entre le gouvernement fédéral et les Nations métisses de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario en 2019, qui conférait davantage de pouvoirs à ces gouvernements sur les questions de citoyenneté, d’élections et d’administration.

Le conseiller juridique de la Nation métisse de l’Ontario, Jason Madden, explique que cette nouvelle entente permettra de protéger les droits des prochaines générations métisses. Les gouvernements vont et viennent, et peuvent résilier les ententes conclues par leurs prédécesseurs.

En adoptant des mesures législatives, le Canada s'engagerait à honorer ces responsabilités, peu importe qui est au pouvoir, ajoute-t-il.

La mise à jour de l’entente reconnaît également le droit de la NMO à gérer ses propres services de protection de l’enfance, un gain majeur par rapport à l’entente initiale de 2019 , précise M. Madden.

Garry Laframboise (droite) a grandi dans la culture métisse, et veut transmettre cette richesse à la prochaine génération. Photo : Facebook / Nation métisse de l'Ontario

Garry Laframboise, un des trois sénateurs à siéger au conseil provisoire de la Nation métisse de l’Ontario, affirme que cette entente est une victoire pour les enfants des communautés métisses.

« On va pouvoir prendre soin de nos enfants nous-même, et s’assurer qu’ils mènent une vie de métis. On fait tout ce travail pour eux. Sans nos enfants, nous n’avons pas d’avenir. » — Une citation de Garry Laframboise, sénateur au conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario

Cet aîné de Mattawa confie avoir souvent eu l’impression de faire partie d’un peuple oublié au cours de sa vie. On ne peut pas être inclus dans l’identité des blancs ni des Premières Nations. Mais maintenant, les Métis ont leur propre gouvernement, leur propre identité, et ça c’est très important.

Une relation de gouvernement à gouvernement

Puisque les communautés métisses historiques du Canada n’étaient pas reconnues comme des gouvernements quand elles ont commencé à s’organiser dans les années 1960, elles ont dû se constituer en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

C’était le seul moyen d’avoir un statut et des capacités juridiques , explique M. Madden. L’utilisation d’un cadre corporatif a souvent été utilisée pour miner les revendications métisses en matière d’autogouvernance.

Jason Madden est métis. Il est un des descendants de la communauté Rainy Lake et River, le seul groupe métis à avoir adhéré au Traité no 3 en 1875. Photo : Le magazine Canadian Lawyer

Mais cette nouvelle entente rectifie le tir, selon lui. Le Canada reconnaît que, même si des structures corporatives ont été utilisées par le passé, la Nation métisse de l’Ontario est un gouvernement au même titre que les Premières Nations des traités modernes , ajoute-t-il.

Dans un communiqué de presse, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, indique que l’entente signée jeudi transformera et revitalisera une relation d’égal à égal entre le gouvernement fédéral et la Nation métisse de l’Ontario.

Toutefois, cette entente d’autogouvernance ne touche pas à certains enjeux contentieux, comme les revendications territoriales et les droits de chasse et de pêche.

L’approche de la Nation métisse de l’Ontario est de se faire reconnaître comme gouvernement, d’abord et avant tout , précise M. Madden. Ensuite, nous pourrons négocier pour avoir compétence sur les évaluations environnementales et d’autres processus du genre.

L’entente n’aura donc pas d’impact sur les accords conclus avec d’autres communautés autochtones, comme les Premières Nations.