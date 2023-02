Les randonneurs sollicités pour aider à développer les sentiers du lac Rouyn

L’éducatrice Nathalie Lacroix adore fréquenter les sentiers du lac Rouyn. « Avec les enfants, on nourrit les mésanges, concède-t-elle. On aime beaucoup ça. »

C’est donc tout naturellement qu’elle soutient la campagne de l’organisme. Je trouve que c’est très important. C’est un endroit qui est vraiment plaisant pour venir marcher, et je sais que les bénévoles font beaucoup de travail , ajoute-t-elle.

Des mots qui charmeront sans doute Anne-Frédérique Karsenti et Louis Dallaire, membres du conseil d’administration des Sentiers du lac Rouyn.

Postés à l’entrée nord des sentiers, ils accueillent les randonneurs et sollicitent des dons. Et Louis Dallaire n’a pas l’impression de les importuner.

Ils arrivent et on nous sort des 10, des 20, des 50 dollars. L’an passé, je me souviens de jeunes qui avaient cassé leur cochon [en tirelire]. Ils nous ont remis des pièces de 25 cents , explique-t-il.

Louis Dallaire estime que la plupart des randonneurs désirent contribuer d'une façon ou d'une autre à l'entretien des sentiers du lac Rouyn. Le trésorier de l'organisme veut que les parcours demeurent gratuits. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Anne-Frédérique Karsenti et Louis Dallaire ont récolté dans la journée de samedi plus de 440 $ – malgré le faible achalandage provoqué par l’avertissement de froid extrême.

Comme l’organisme, ils espèrent amasser un total de 4000 $ cette saison. Ils préviennent que des bénévoles seront présents durant la fin de semaine du 4 et 5 mars afin de recueillir à nouveau les contributions volontaires de randonneurs.

L’organisme les Sentiers du lac Rouyn avait amassé 6000 $ l’an dernier lors de leur première campagne de financement printanière.

Vers des sentiers quatre saisons?

Les fonds récoltés devraient servir à bonifier le parcours des bonshommes, un sentier du lac Rouyn qui recèle plus de 70 sculptures en bois. Ils devraient aussi permettre d’améliorer la signalisation de sentiers, assure Jean Boivin, président de Sentiers du lac Rouyn.

Durant l'été, il y a de la boue à bien des endroits, détaille-t-il. On fabrique des passerelles avec du bois traité pour que les gens puissent passer par-dessus les ruisseaux et les trous de bouettes. On voudrait aussi faire venir des dix roues de copeaux de bois pour que les sentiers soient plus praticables en été.

Jean Boivin est l'homme derrière les bonhommes aux sentiers du lac Rouyn. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Boivin espère rendre accessibles de nouveaux sentiers lors de la période estivale. À l'heure actuelle, seul le sentier des bonshommes peut selon lui se targuer d'accueillir des randonneurs à longueur d'année.

Notre objectif est de [rendre accessible en été] la boucle de cinq kilomètres qui va à la chute et qui revient par le sentier de l'ours. On va aussi regarder si des sentiers nécessiteraient peu d'aménagement pour être praticables à l'année , avance Jean Boivin.

Les sentiers du lac Rouyn longent le lac du même nom ainsi que le ruisseau Osisko sur une distance qui totalise 32 kilomètres.