Course contre la montre pour sauver le phare Swallowtail de Grand Manan

Les réparations du phare Swallowtail de Grand Manan se font plus urgentes après la découverte de nouveaux dommages au sein de l’édifice mais les fonds manquent.

Le phare Swallowtail, qui a besoin d’être restauré depuis longtemps, a récemment subi de nouveaux dommages, dont des dégâts des eaux. Une partie du plafond est en train de s’effondrer.

Un dégât des eaux a fait chuter des morceaux du plafond. Photo : Gracieuseté ; Bart Myers

Une course contre la montre est lancée pour sauver le phare dont les dommages pourraient être irréversibles d’ici un an, selon le gardien de phare en chef, Ken Ingersoll.

C'est l'une des premières choses que l'on voit en arrivant à Grand Manan et c'est la dernière chose que l'on voit en partant. Je ne sais pas combien de photographies sont prises du phare Swallowtail dans le courant de l'année , raconte le gardien.

Ken Ingersoll est le gardien de phare en chef. Photo : Roger Cosman/CBC News

Construit en 1860, le phare est bien plus qu’une attraction touristique puisqu’il est toujours opérationnel. Il s'agit d'un dispositif de sécurité essentiel pour les marins et pour la pêche côtière. Cela peut vraiment leur sauver la vie , explique Andrea Kelter, responsable du centre d’accueil et de la boutique de souvenirs.

Plus de 300 000 dollars manquants

Depuis 16 ans, des efforts sont en cours pour le restaurer. Le concours du Beau sauvetage lancé par la Fiducie nationale du Canada, qui vise à aider à sauver les lieux patrimoniaux importants, a récemment mis un coup de projecteur sur la situation du phare. L’édifice n’a malheureusement pas remporté le concours et le chèque qui l’accompagne.

Le phare Swallowtail, emblématique de Grand Manan et du Nouveau-Brunswick, a désespérément besoin de réparations urgentes. Photo : Gracieuseté : Andrea Kelter

Les coûts pour le réparer ainsi que la maison du gardien sont estimés à 479 000 dollars, et ce sans compter les coûts supplémentaires liés aux récents dégâts. 160 000 dollars ont déjà été récoltés. L’île a récemment lancé des campagnes pour collecter plus de fonds.

Pour Andrea Kelter, perdre ce phare serait un coup dur pour la communauté .