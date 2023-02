Une campagne pour vendre une Saskatchewan durable dans les aéroports suscite des critiques

Si vous cherchez des possibilités de partenariat, d'innovation et de développement durable des ressources naturelles, la Saskatchewan est le meilleur endroit au monde pour le faire , peut-on lire dans des publicités numériques visibles dans 10 aéroports canadiens.

La campagne sur le site Web et les médias numériques de Sustainable Saskatchewan a été lancée à la fin de l'année dernière avant de porter le message dans les aéroports.

Mais, selon les critiques, la campagne du gouvernement manque de sincérité et se concentre uniquement sur les réductions d’émissions réalisées dans le secteur agricole, occultant ce qu’il reste à faire.

Le défi avec le mot 'durabilité' est qu'il a été utilisé et mal utilisé, de sorte qu'il est difficile pour le public de comprendre ce que le gouvernement veut que 'Saskatchewan durable' implique , indique Glenn Wright, membre du conseil d'administration de la Saskatchewan Environmental Society (SES) dans une lettre envoyée à CBC .

Trevor Herriot, un naturaliste de la Saskatchewan, ne croit pas non plus à ce que le gouvernement de la Saskatchewan est en train de vendre.

On lève les yeux au ciel parce que nous savons que la durabilité ressemble à beaucoup de choses différentes de ce que le gouvernement actuel promeut , souligne M. Herriot qui fait référence à la définition de 1987 de la Commission Brundtland des Nations Unies. Il rappelle ainsi que le développement durable consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs .

« Cette campagne est […] une manœuvre classique dans le livre de jeu de tout gouvernement populiste de droite face à toute critique et aux faits scientifiques qui vous sont présentés : Trouvez un moyen de donner votre propre version de la réalité et utilisez votre plate-forme pour la diffuser. » — Une citation de Trevor Herriot, naturaliste de la Saskatchewan

Scott Moe s’en défend

Selon le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, cette campagne vise à sensibiliser les Canadiens sur les réussites de la province.

Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un investissement dans le but de sensibiliser nos concitoyens canadiens à ce que nous faisons ici et à la façon dont nous le faisons , note Scott Moe.

Selon M. Moe, la première vague de la campagne publicitaire est axée sur l'agriculture, mais elle inclura également d'autres industries, comme l'exploitation minière, la potasse, le pétrole et le gaz. Elle sera diffusée dans les aéroports jusqu'à la fin du mois de mars.

« Je peux vous dire que nos clients qui achètent notre canola et notre huile de canola se demandent comment ce produit est fabriqué. Les gens qui achètent notre huile s'interrogent sur les émissions de méthane dans la province et nous leur répondons qu'elles ont diminué de 60 % par rapport à l'année 2015. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Ce sont des chiffres solides dont je pense que nous, les résidents de la Saskatchewan, pouvons être très fiers.

Selon M. Moe, l'idée est de vendre comment la Saskatchewan se compare à d'autres juridictions qui ont des industries similaires.

Mais ces arguments sont toujours loin de convaincre les experts, dont Trevor Herriot, qui se pose des questions sur la façon dont la province a calculé ses données et ce qu'elle laisse de côté.

Nous avons entendu à plusieurs reprises que nos émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées au Canada, et comme le Canada a certaines des émissions plus élevées au monde, nous n'avons pas beaucoup de raisons de nous vanter à ce sujet.

Selon M. Wright, bien que le secteur agricole soit devenu plus efficace et plus résilient, la province peut faire davantage pour réduire les émissions, protéger l'eau et la biodiversité.

Son organisation souhaite que le gouvernement se fixe, entre autres, comme objectif de décarboniser l'économie et de s’engager à atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Par ailleurs, M. Wright appelle la province à coopérer avec les autres niveaux de gouvernement et les nations autochtones et métisses.

Avec les informations d'Adam Hunter