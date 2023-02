Une exposition d’objets d’art traditionnels pour mettre à l’honneur l’Afrique à Winnipeg

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, l'Association des communautés africaines du Manitoba (ACOMI) propose une exposition sur l'histoire de l'art et des contes africains afin de sensibiliser les plus jeunes à leur héritage.

Cette programmation éducative et interactive permet aux visiteurs de tout âge et de tous horizons de découvrir l’héritage artistique et culturel africain. Le vice-président du conseil d'administration de l' ACOMI , René Tonji-Simen, explique d’ailleurs qu’ici, on a des objets qui viennent de partout en Afrique .

« On a d’ailleurs pas voulu les ranger par pays, ce que nous voulons montrer c’est que l’Afrique est un continent uni. » — Une citation de René Tonji-Simen, vice-président du conseil d'administration de l'ACOMI

L’exposition propose des objets très divers, par exemple autour de la thématique de la chasse, du quotidien de l'époque ou encore de la manifestation de différents modes de communication entre les gens, décrit René Tonji-Simen, le vice-président du conseil d'administration de l'ACOMI. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Éduquer pour inspirer les jeunes à travers leur héritage africain

L'exposition ''l'histoire des Noirs à travers l'art'' met en valeur des objets en provenance de plusieurs pays d'Afrique. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

René Tonji-Simen souligne la nécessité pour les enfants d’apprendre leur histoire. Un peuple sans son passé, ce n’est pas un peuple. On veut que les enfants apprennent leur culture, qu’ils voient les objets d’art qui sont en Afrique , estime-t-il.

L'exposition ''l'histoire des Noirs à travers l'art'' veut souligner la richesse de l'histoire africaine. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

On sait qu’à l’école, on enseigne l’histoire de l’Afrique, mais qui mieux que des Africains eux-mêmes pour transmettre leur propre histoire aux enfants ? estime Rami Saad, chargé de projets de l’ ACOMI.

Selon l'ACOMI, il est important que les Africains prennent l'initiative de transmettre l'histoire du continent africain à leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Suite à l’exposition, des livres sont distribués gratuitement aux familles. L’ ACOMI a également assuré une présentation sur les inventeurs africains qui ont marqué l’histoire.

L'exposition se déroule jusqu'au 28 février à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Par cette initiative, l' ACOMI souhaite ainsi susciter l’intérêt des jeunes originaires d’Afrique de la province pour l’histoire des inventeurs africains.

René Tonji-Simen espère que les jeunes pourront se rendre compte que les Africains étaient producteurs et productifs .

L'exposition veut susciter l'intérêt des jeunes d'origine africaine pour leur histoire. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Les jeunes doivent savoir qu’ils sont capables de faire des choses, des merveilles, comme tout le monde , argumente-t-il.

Selon l'ACOMI, l'exposition vise aussi à sensibiliser les communautés africaines sur l'histoire des inventeurs d'origine africaine. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

L’association souligne qu’il y a eu un panel de visiteurs très diversifié comme des membres des communautés métisses et asiatiques. Vendredi, en raison du succès du lancement, l'exposition initialement prévue pour deux jours s'étendra jusqu'au 28 février 2023.