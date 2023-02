Le taux de suicide à Québec plus élevé que la moyenne provinciale

Si les suicides sont en diminution au Québec, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches demeurent avec un taux de suicide plus élevé que la moyenne provinciale selon un récent rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).

1008 Québécois se sont enlevé la vie en 2021 selon l' INSPQ , qui précise que ce nombre est probablement sous-estimé, car plusieurs données restent à comptabiliser.

À titre comparatif, 1055 personnes s'étaient enlevé la vie en 2020, et 1128 en 2019.

En Chaudière-Appalaches, le taux de suicide était de 16,3 décès par 100 000 habitants entre 2018 et 2020, ce qui est supérieur a la moyenne nationale de 12,9 décès par 100 000 habitants.

La Capitale-Nationale elle, a connu un taux de 14,7 décès par 100 000 habitants lors de cette période.

Avec le Nunavik et l'Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches fait partie des régions qui ont des « taux de suicide significativement supérieurs au reste de la province », selon le rapport publié par la scientifique Pascale Lévesque.

Le taux de suicide chez les hommes au Québec est de 19,8 par 100 000 habitants. Chaudière-Appalaches (25,2) et la Capitale-Nationale (21,7) sont également au-dessus de la moyenne dans ce cas-ci.

La région la plus touchée par les suicides s'avère être le Nunavik avec un taux de 175,6 décès par 100 000 personnes. Il est à noter cependant que le Nunavik ne compte que 13 000 habitants.

Besoin d’aide ? Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553) Texto : #535353 Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Pistes d'explications

Le président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), Jérôme Gaudreault, convient qu'il n'existe pas d'explications simples derrière le taux de suicide plus élevé en Chaudière-Appalaches. Cependant, un manque d'accès aux ressources d'aide peut en partie éclaircir ces chiffres.

Il y a des hypothèses, notamment le fait qu'on a une population beaucoup plus rurale et agricole que dans la majorité de la province dit-il. On sait qu'il y a des taux de suicide plus élevés parmi ces populations-là. Le fait aussi que les ressources d'aide soient plus éloignées, que les gens doivent faire beaucoup de chemin pour pouvoir se rendre dans les endroits pour obtenir de l'aide peut aussi faire en sorte que l'accès à cette aide-là est plus difficile.

« La région de Chaudière-Appalaches se tient généralement depuis plusieurs années parmi les régions où le taux de suicide est le plus élevé de la province et ça se maintient bon an, mal an. » — Une citation de Jérôme Gaudreault, président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

Selon le récent rapport de l'INSPQ, les taux de suicide n'auraient jamais été aussi bas depuis que l'on comptabilise ces statistiques. Cette année record laisse penser que les ressources de prévention mises en place sont efficaces, d'après Jérôme Gaudreault.

Ça nous démontre que le travail de l'ensemble des ressources en prévention suicide peut quand même avoir de l'impact , mentionne le président-directeur général de l'AQPS.

Les hommes plus touchés

Au Québec, l’INSPQ a compté trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Le taux de suicide est d’ailleurs le plus élevé chez les hommes âgés entre 50 et 64 ans.

En ce qui a trait aux hospitalisations, ce sont les jeunes filles et les adolescentes qui sont davantage concernées. Il y a également eu un bond significatif au sujet des idées suicidaires sérieuses. Chez les adolescentes et les femmes âgées de 20 à 34 ans, on compte presque deux fois plus de personnes qui disent avoir eu des pensées suicidaires sérieuses qu’il y a cinq ans.

Selon l'INSPQ, le suicide est la huitième cause de décès en importance au Québec.

Avec la collaboration de Flavie Sauvageau et Raphaël Beaumont-Drouin