Jour d’élections à Pointe-Lebel

La municipalité de Pointe-Lebel doit élire son prochain maire et trois conseillers municipaux ce dimanche.

Deux candidats, soit le maire suppléant Gino Boucher et la citoyenne de Pointe-Lebel Michelle Martin sont en lice dans la course à la mairie.

Sx autres candidats s'affrontent lors de cette élection partielle pour tenter d'obtenir une place au conseil municipal.

Clermont Coll et Patrick Tremblay s'affrontent dans le district Langlois, alors que Jean Roch Barbeau et Josée Gagnon se présentent dans le district Dufour.

Enfin, Nadine Gagnon et Pascal Dufour ont déposé leur candidature pour le poste de conseiller du district Chouinard.

Au début d'octobre 2022, deux conseillers municipaux ont démissionné à la suite du départ de l'ancien maire de Pointe-Lebel, René Labrosse, qui avait été jugé inapte à exercer ses fonctions par la Commission municipale du Québec (CMQ) en raison de son inéligibilité lors de sa candidature.

De plus, en janvier dernier, la CMQ a nommé une administratrice provisoire à Pointe-Lebel, car le conseil municipal ne disposait plus du quorum nécessaire pour tenir des réunions et délibérer.

Les résidents de Pointe-Lebel peuvent voter jusqu'à 20 h. Lors du vote par anticipation de dimanche dernier, 182 des 1460 électeurs de la municipalité ont exercé leur droit de vote.

