MacKinnon et Georgiev aident l’Avalanche à battre les Flames 4-1

Nathan MacKinnon a inscrit un but pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à sept et Alexandar Georgiev a repoussé 28 tirs, dans une victoire de l'Avalanche du Colorado 4-1 contre les Flames de Calgary, samedi.

Cette victoire est la cinquième de suite pour l’équipe de Denver.

Mikko Rantanen, Alex Newhook et Denis Malgin ont aussi marqué pour l'Avalanche, qui est maintenant à égalité en deuxième position de la section Centrale.

Le défenseur Cale Makar était toujours à l'écart en raison du protocole de commotion cérébrale. Makar ratait un deuxième match de suite. Le défenseur a manqué cinq des sept derniers matchs en raison de deux commotions cérébrales.

Nazem Kadri a obtenu une mention d'aide sur le but de Tyler Toffoli, à son premier match au Colorado depuis que l'attaquant a aidé l'équipe à remporter la coupe Stanley. Jacob Markstrom a réalisé 18 arrêts pour les Flames.

MacKinnon a marqué sur le premier tir de l'Avalanche, et ce, pour un deuxième match de suite. Il s'agissait du 21e but de MacKinnon cette saison. Newhook a ensuite porté la marque à 2-0 avec son 13e but de la campagne, dans la neuvième minute de jeu du premier vingt. Le 38e filet de Rantanen dans la troisième minute de la deuxième période a porté la marque à 3-0.

Le but de Toffoli a réduit l'écart à 3-1. Toffoli a inscrit son 25e but de la saison en fin de deuxième période, mais Malgin a redonné une avance de trois buts à l'Avalanche tôt au troisième vingt.