Morden, au Manitoba, reçoit un soutien massif pour son premier spectacle de drag queen

Les participants ont été accueillis par une mer de couleurs, des drapeaux arc-en-ciel pour un spectacle à guichets fermés qui mettait en vedette six travestis sur la scène de l'église unie de la paroisse de Pembina.

La drag Queen Peachy Keen, une des artistes, a déclaré qu'elle a toujours voulu créer et faire de l'espace pour les personnes homosexuelles à Morden. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le spectacle Y2K Drag Brunch a mis en scène les rythmes et les vêtements funky et ringards de l'an 2000. Il a consisté à chanter des chansons, jouer à des jeux et manger des plats délicieux , selon Tye Dandridge-Evancio, qui coordonne les programmes et les expositions au Conseil des arts de Pembina Hills.

En tant qu'homme queer, il a dit qu'il voulait s'assurer qu'il y ait des espaces accueillants pour les autres membres de la communauté LGBTQ rurale à Morden.

Honnêtement, je suis ravi du soutien que nous avons reçu de la communauté , a-t-il dit.

Une femme exprime son soutien à la communauté LGBTQ. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le président de Pembina Valley Pride, Peter Wohlgemut, et les membres de l’église unie de la paroisse de Pembina s’étaient réunis pour faire passer des messages d'amour et d'acceptation et pour s'assurer que le spectacle ne soit pas interrompu par une éventuelle contre-manifestation.

Vous avez du soutien, vous avez une communauté ici même. Vous n'avez pas besoin de quitter la région pour trouver votre communauté arc-en-ciel , a indiqué M. Wohlgemut.

Selon Tye Dandridge-Evancio, l’organisation de cet événement est importante et démontre qu'il existe une communauté LGBTQ à Pembina pour ceux qui en ont besoin.

Il souhaite que d'autres petites villes et communautés organisent davantage ce genre d’activités, car, dit-il, les personnes LGBTQ vivant en milieu rural ont parfois l'impression qu'elles doivent déménager dans un grand centre urbain comme Vancouver ou Toronto pour mieux s'intégrer.

Avec les informations de Chelsea Kemp