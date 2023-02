Un conseiller d’Ottawa demande davantage de services de bibliothèque dans le quartier Rivière

La semaine dernière, le conseiller du quartier Rivière, Riley Brockington, s'est présenté devant le conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa pour demander une allocation de 100 000 dollars, qui serait puisée dans le fonds de réserve de près de 11 millions de dollars.

Il souhaitait que cette somme soit destinée à la création d’activités dans les centres communautaires de son quartier, telles que des séances de lecture de contes pour les familles, des cours de français, ainsi que la création de clubs de lecture.

Sa demande a toutefois été rejetée par la bibliothécaire en chef Sonia Bebbington, qui est également directrice générale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. Cette dernière affirme que le quartier Rivière peut déjà compter sur des services de rechange.

Je suis très déçu , a déclaré M. Brockington.

Je demande que l'on prenne moins d'un pour cent du fonds d’urgence [de la Bibliothèque publique d’Ottawa] et que l'on cible les communautés à risque de mon quartier.

Le budget de la Bibliothèque publique d'Ottawa sera soumis au conseil municipal mercredi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des solutions de rechange déficientes

M. Brockington explique que non seulement il n’y a pas de bibliothèque publique dans le quartier Rivière, mais qu’en plus, il n’y pas de lignes de bus directes vers les bibliothèques les plus proches, soit celles d’Alta Vista, de Greenboro, d’Emerald Plaza et de Carlingwood.

Actuellement, le quartier peut compter sur le service de Bibliobus, des autobus à l’intérieur desquels les résidents peuvent avoir accès à une collection de livres. Chaque semaine entre mardi et jeudi, ces véhicules sillonnent le quartier à huit reprises.

La Bibliothèque publique d’Ottawa a aussi installé un kiosque au Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park, qu’elle décrit comme un distributeur automatique . Mais selon une résidente du coin, Linda Sabine, ce système n’est pas parfait.

Il m'est arrivé à plusieurs reprises que les casiers ne s'ouvrent pas ou que je scanne ma carte et qu’on me dise que le livre commandé n'était pas disponible , explique-t-elle.

Le kiosque offre également une sélection de livres qui peuvent être empruntés à tout moment. Mme Sabine reconnaît que c’est pratique, mais elle précise qu'il n'y a que huit titres pour les adultes et huit titres pour les enfants, avec quelques exemplaires seulement de chaque livre.

Ce n'est pas beaucoup. Nous demandons simplement plus de services et plus de livres. Je ne sais pas pourquoi ce n’est pas possible , dit-elle.

Création d’une équipe dédiée au développement communautaire

Le conseiller Matthew Luloff, qui est président du conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, explique pour sa part que les programmes demandés par M. Brockington ne sont jamais financés à l’aide du fonds de réserve.

Ce n'est certainement pas une source de financement durable , fait-il valoir.

Dans le budget 2023 de la Bibliothèque publique d’Ottawa, 360 000 $ seront alloués à la création d’une équipe de trois employés, qui sera axée sur le développement des communautés. Le budget sera soumis au conseil municipal mercredi.

La Bibliothèque a toujours fait du développement communautaire, mais il n'y avait pas de personnel dédié à cette tâche , explique M. Luloff.

Il affirme que cette équipe s’assura qu’il y ait une plus grande équité à travers la ville et il croit que le quartier Rivière saura en bénéficier.

Ce dernier ajoute par ailleurs que le conseil d'administration va revoir sa prestation de services, puisqu’au total, quatre quartiers n’ont pas de bibliothèque. Cet examen pourrait mener à la création de nouvelles succursales dans ces secteurs.

Je comprends qu'il est difficile d'être patient pendant ce processus, mais grâce aux critères que nous avons élaborés, le quartier Rivière sera certainement mieux desservi à l'avenir , croit M. Luloff.

Matthew Luloff est le conseiller du quartier Orléans-Est-Cumberland et il est également président du conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La communauté se mobilise

Il y a un peu plus d'un an, Linda Sabine et d'autres résidents du quartier Rivière ont lancé un programme d'heure du conte pour les tout-petits. Il est financé par l'Association communautaire de Hunt Club.

C'est une chose très courante que beaucoup de bibliothèques offrent , dit-elle.

Mme Sabine a elle-même soutenu le programme en achetant des livres et des marionnettes.

Dans le secteur de Carlington, qui fait partie du quartier Rivière, les résidents attendent de savoir si l’agrandissement du Centre communautaire Alexander comprendra aussi une bibliothèque.

Si on parle d’une communauté qui bénéficierait d'une bibliothèque, Carlington est l'exemple par excellence , croit M. Brockington.

Ce dernier avait auparavant proposé qu’une mini succursale soit créée dans l’ancien gymnase du centre communautaire, mais il affirme que le projet n’avait pas reçu beaucoup d’appui de la part de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

Avec les informations de Jessica Mundie de CBC News.