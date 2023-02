Guerre en Ukraine et insécurité alimentaire : « le monde a besoin du blé canadien »

Un an après l’incursion russe sur le territoire ukrainien, le président-directeur général de Cereals Canada, Dean Dias, revient sur l’impact sur les producteurs de céréales canadiens et sur les marchés alimentaires mondiaux. Son association, dont les bureaux et les laboratoires sont à Winnipeg, représente tous les maillons de la chaîne de valeur des céréales canadiennes.

Avec plus de 55 % de sa superficie en terres arables, l’Ukraine, couramment surnommée le grenier de l'Europe, est l'un des principaux producteurs et exportateurs agricoles au monde. Elle joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement du marché mondial en oléagineux et en céréales.

Quel a été l'impact de la guerre en Ukraine et du recul de sa production en céréales sur les agriculteurs des Prairies?

Les dernières années ont été difficiles pour les agriculteurs. Le début de la guerre a notamment compliqué l’accès aux engrais et aux produits agricoles. Le coût de production a ainsi nécessairement augmenté.

Heureusement, le prix des céréales a suivi, les agriculteurs ont donc simplement atteint le seuil de rentabilité. Mais ils voient une forte demande et c'est ce que les agriculteurs regardent et ils espèrent avoir une bonne année de production pour pouvoir répondre à cette demande.

Cependant, il est important de comprendre que le blé canadien est reconnu mondialement pour sa qualité. Il ne remplace donc pas automatiquement le blé de la mer Noire ou le blé russe et ukrainien. On ne peut pas simplement les interchanger. Les pays du monde entier mélangent en fait le blé russe et ukrainien avec le blé canadien.

Donc avec la situation actuelle, le blé canadien a su répondre à la demande. Certains pays ne sont toutefois peut-être pas en mesure d'obtenir du blé des deux principaux exportateurs, ils ont donc dû se tourner vers d’autres fournisseurs, ou encore vers une production locale, par exemple en utilisant de la farine de manioc ou de riz.

Les énormes fluctuations de prix que nous avons connues l'année dernière sont-elles une bonne chose? Les agriculteurs peuvent-ils en tirer profit?

Ce n'est jamais une bonne chose d'avoir des fluctuations aussi importantes. Personne ne prend une décision d'achat en un jour. Les clients regardent l'effet à long terme. S'il y a une hausse dans la journée, ils peuvent hésiter à passer une commande, puis achètent pour l’année entière. Il est difficile d'établir quelque chose sur le long terme. Cela cause des inquiétudes.

Beaucoup d'engrais proviennent de Russie et de Chine, quel impact la provenance de ces produits a-t-elle eu sur les agriculteurs dans la dernière année?

La Russie est la plus grande exportatrice d'engrais azotés au monde. Nous avons d'autres engrais au Canada, comme la potasse, mais nous avons besoin d'engrais azotés, mais nous importons aussi de l'Afrique du Nord.

Après l’invasion, les engrais russes ont été frappés de tarifs de 35 %, le coût a donc augmenté soudainement. Certains agriculteurs avaient déjà passé leurs commandes et elles étaient déjà en route.

Les prix du carburant ont aussi grimpé au même moment, faisant augmenter les coûts d'exploitation des agriculteurs. Pour faire pousser une récolte, ils n’ont pas que besoin d'engrais, il leur faut aussi des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc.

Y a-t-il eu une nouvelle demande pour les céréales canadiennes?

En 2020-2021, le Canada a été frappé par une grave sécheresse, nous n'avons donc pas eu assez de production, ce qui a ajouté au chaos. Nous n'avons exporté qu'environ 15 millions de tonnes cette année-là.

Cette année, cependant, grâce à la nature et aux pratiques agricoles modernes qu’utilisent nos agriculteurs, nous avons pu produire suffisamment. Nous avons produit environ 35 millions de tonnes et nous projetons d'en exporter 24 millions.

Certains pays n'étaient pas sur le marché auparavant, l'un d'entre eux est le Panama. Nous venons d'apprendre qu’il va acheter davantage de blé canadien. Il ne s'agit donc pas de gros clients, mais d’un petit marché qui mélangeait le blé de la mer Noire à sa production locale.

Le marché pour le blé canadien est toutefois déjà diversifié. Puisque 80 pays différents achètent déjà du blé canadien, le nombre de pays intéressés ne vient donc pas de doubler.

Il ne faut pas oublier non plus que tous les pays n'ont pas besoin de la qualité du blé canadien. Pour faire des pains plats, comme des pains pita ou naan par exemple, vous n'avez pas besoin de la qualité du blé de l'Ouest canadien, mais pour les pays qui cherchent des options pour faire des pâtisseries, des pains de mie et ainsi de suite, alors le blé canadien est essentiel pour cela.

Puisque le blé canadien ne remplace pas le blé de la mer Noire, comment expliquer l’intérêt du Panama?

Selon moi, le Panama cherche à fabriquer des produits de bonne qualité et ses options sont limitées. Si vous pensez à l'ensemble de la situation mondiale, il n'y a que trois fournisseurs de blé protéiné de haute qualité : les États-Unis, le Canada et l'Australie. Ça a toujours été ainsi.

Pourquoi ne pas justement profiter de la situation et planter uniquement du blé?

Ce n'est pas si facile. Il faut d'abord avoir des semences, dont la quantité est limitée pour faire pousser la prochaine récolte. Mais le plus important, c'est la santé et la durabilité de la ferme.

La meilleure façon de procéder est donc la rotation des cultures. Les agriculteurs cultivent du canola, puis du blé, puis des légumineuses. Les légumineuses sont un moyen de réinjecter de l'azote dans le sol. Ce qui peut vouloir dire moins d'engrais l'année suivante.

Les agriculteurs sont soucieux de garder leur terre en bonne santé. Ils veulent la transmettre à la génération suivante, ils ne veulent pas la détruire, ils veulent que ce soit des fermes familiales.

Certains producteurs canadiens de céréales souhaitent que plus de pipelines soient construits, afin de faciliter le transport des céréales. Qu’en pensez-vous?

Si vous regardez le système de la chaîne d'approvisionnement au Canada, la plupart de la production de céréales se fait dans les Prairies. Pour transporter cette récolte vers nos clients, nous devons l'acheminer vers les ports. Les lignes ferroviaires sont la seule option pour y arriver.

Cependant, si le Canada veut nourrir le monde, il faut penser à la chaîne d’approvisionnement. Nous avons besoin d'investissements dans les infrastructures de transport, c'est là que se trouve notre goulot d'étranglement. La demande ne va qu'augmenter et nous devons nous demander comment nous allons acheminer nos récoltes à temps vers les clients.

Quel message auriez-vous pour les agriculteurs?

Les agriculteurs canadiens sont très sophistiqués. Ils comprennent qu'ils doivent suivre la rotation des cultures, qu'ils doivent obtenir les meilleures semences et qu'ils doivent utiliser des pratiques agricoles modernes comme l'agriculture de précision.

Le monde entier sait que les produits des agriculteurs canadiens sont de la plus haute qualité, durables et nutritifs. Je reviens de mission économique et je peux leur dire : le monde a besoin de vous. Continuez de produire du blé et des céréales de qualité supérieure.

Des propos recueillis par Catherine Moreau