Manger local Abitibi-Ouest offrira des paniers de légumes l’été et même l’hiver

Le regroupement de producteurs maraîchers derrière le projet propose aux participants de choisir parmi 3 producteurs impliqués.

Les fermes Écobourgeons, La Coop la Hutte, Panier-Santé Abitibi proposeront chacune un panier de légumes de 30 ou 38 $.

Le contenu de ces paniers sera complété par les produits d'autres maraîchers invités, soit Vertlime, Ferme Pierre-Paul Rocheleau et Ferme Sofia Chalifour.

Le producteur Vincent Fluet est porte-parole de Manger local Abitibi-Ouest dit que l’objectif de cette année est de fournir 135 paniers.

L'année dernière, notre objectif était 200 paniers, puis on était 4 producteurs qui offraient des paniers. Cette année, on est 3 producteurs et l'objectif est un petit peu moins. Mais généralement, on atteint nos objectifs. Il y a une question de demande et aussi une question de capacité de fournir. Dans le fond, on a établi à 135 le nombre de paniers qu'on offre cette année. S'il y a plus de demandes que ça, on va les mettre sur une liste d'attente , assure le producteur.

Le propriétaire de l’entreprise Écobourgeons, Vincent Fluet. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les points de chute sont situés à La Sarre, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé, Gallichan et Duparquet et les paniers seront disponibles pour une durée de 12 semaines, du 11 juillet au 29 septembre.

Les producteurs impliqués offriront aussi, pour la première fois, des paniers d’hiver, ajoute Vincent Fluet.

« Ça va être des produits qu'on va récolter plus dans le coin de l'automne qu'on va mettre en chambre froide, » — Une citation de Vincent Fluet

Quand il va venir le temps de lancer la campagne d'inscription pour les paniers d'hiver, on va regarder l'état de nos stocks puis on va dire avec les stocks de légumes qu'on a, combien de paniers on est capable d'offrir pendant combien de semaines, puis après ça, [...] on va être capable d'ouvrir le nombre d'inscriptions en fonction de nos capacités de fournir , explique le porte-parole de l'initiative.

Des producteurs qui ne font pas partie du groupe seront invités chaque semaine à offrir leurs produits. On a communiqué avec des gens qui font du miel, des petits fruits qui eux ils vont venir de façon ponctuelle pour ajouter la diversité , fait savoir le producteur.