L’acteur canadien, originaire de Terre-Neuve, Gordon Pinsent est décédé à 92 ans

Le natif de Terre-Neuve est un nom familier au Canada depuis des décennies, connu pour ses nombreuses apparitions sur scène et à l'écran.

M. Critch a dit que Gordon Pinsent lui manquera en tant que mentor, ami, héros et géant colosse du divertissement canadien .

Longue carrière

Né à Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 1930, M. Pinsent était le plus jeune des six enfants nés de Stephen Pinsent, un ouvrier de papeterie et cordonnier, et de sa femme, Flossie.

La carrière de Gordon Pinsent a atteint son apogée bien au-delà de ses 70 ans avec une performance primée dans le rôle d'un mari au cœur brisé dans le film Loin d'elle (Away From Her en version originale).

L'acteur s'est fait connaître à l'échelle internationale après son rôle de Grant, lauréat d'un prix Génie, dans le premier film acclamé de la réalisatrice Sarah Polley.