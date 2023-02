Les trottoirs mal déneigés compliquent la mobilité des personnes en fauteuil roulant

Alors qu’une tempête hivernale a frappé Toronto cette semaine en déversant jusqu’à 15 centimètres de neige, un certain nombre de trottoirs n'ont pas été dégagés, rendant difficile la mobilité des personnes en fauteuil roulant, des familles avec poussettes et des personnes âgées qui marchent.

Russell Winkelaar, qui milite pour l’accessibilité des personnes handicapées, affirme que l’état des trottoirs est toujours aléatoire après une grosse tempête de neige et que les gens comme lui, en fauteuil roulant, peuvent être à la merci de ceux qui nettoient [leur] rue .

C'est comme si certains étaient géniaux et constants, ils sont toujours là pour déblayer, même sous la neige, et d’autres à côté [qui ne font rien pour dégager le trottoir] . Dans ce cas, dit-il, circuler devient plus compliqué.

Russell Winkelaar, militant pour l'accessibilité, explique être dépendant des gens qui déblayent leur trottoir pour se déplacer en fauteuil roulant. Photo : (CBC News)

Si des sections ont été piétinées et qu'elles sont glacées, alors c'est chaotique, voire impossible, de franchir ce genre d'obstacle. Beaucoup de fauteuils électriques vont rester coincés dans une neige plus lourde , explique Russel Winkelaar.

Il confie qu’il est démoralisant pour une personne en fauteuil roulant d'avancer péniblement sur 100 mètres et de devoir arrêter, car elle ne peut plus avancer à cause de l’accumulation de neige.

« Cela nuit à la santé mentale de tous ceux qui sont touchés par des barrières physiques, qu'il s'agisse de neige, de marches ou autre. » — Une citation de Russell Winkelaar, militant pour l'accessibilité

Russell Winkelaar raconte que les personnes handicapées sont confrontées tous les jours aux difficultés d'accessibilité. C'est ce que nous appelons des micro-agressions ou simplement de petits obstacles quotidiens. Et cela devient de plus en plus difficile à mesure que vous vieillissez , témoigne-t-il.

Le directeur des opérations et de l'entretien de la ville, Vince Sferrazza, affirme qu’environ 95% des trottoirs de Toronto sont déneigés avec des machines. Il précise toutefois que dans certaines zones de la métropole, l’étroitesse des trottoirs, le manque d'espace pour stocker la neige et les obstacles de rue créent des défis opérationnels, et ces zones sont dégagées manuellement par les travailleurs.

Il ajoute que selon la gravité d'une tempête, plusieurs passages de déneigement et de dégivrage peuvent être nécessaires, et cela peut prendre jusqu'à 72 heures.

Question de vie ou de mort

Pour Laura Tamblyn Watts, PDG de l’organisme de défense des personnes âgées CanAge, cela est inacceptable, car ce laps de temps peut être une question de vie ou de mort pour ceux qui ont besoin de médicaments, de nourriture ou d'assistance.

Elle soutient que la neige et la glace pour les aînés représentent un énorme danger car elles peuvent provoquer des chutes et des fractures de la hanche qui peuvent être fatales. Selon elle, les personnes âgées qui se cassent une hanche ont 12% de risque de mourir dans les 12 prochains mois .

« Nous devons nous assurer que les personnes âgées et handicapées demeurent en sécurité, et cela signifie que nous avons besoin de trottoirs sans neige ni glace le plus vite possible. » — Une citation de Laura Tamblyn Watts, PDG de CanAge

Pour le défenseur de l’accessibilité, les passages les plus difficilement praticables sont les petites rues périphériques qui ne sont pas déneigées aussi régulièrement que les grandes artères, et les sections de rues devant les commerces fermés que personne ne dégage.

M. Winkelaar ajoute que les abris de bus peuvent aussi représenter un défi car c’est là, souvent, que la neige s’accumule après avoir été dégagée sur le côté de la route.

De leur côté, les Torontois Jessica Bassett-Spiers et Brian Weed ont décidé d’utiliser un chariot samedi pour aller faire leur course parce que c'est le meilleur moyen de traverser les trottoirs , assure Mme Basset-Spiers.

Jessica Bassett-Spiers et Brian Weed estiment que les gens doivent s'entraider et dégager les portions de trottoirs dont ils sont responsables. Photo : (CBC News)

Nous avons une poussette, mais ce n'est pas très pratique dans la neige, en particulier dans beaucoup de ces petites rues , raconte-t-elle en précisant que le chariot est plus maniable, car ses grandes roues permettent de passer à travers les gros morceaux de neige.

Selon Mme Bassett-Spiers et M. Weed, l’essentiel est que les gens s'entraident et retirent la neige dans les zones où ils en sont responsables.

Pour sa part, la Ville de Toronto fait savoir que si l'accumulation de neige est inférieure à deux centimètres, il appartient aux résidents et aux commerces de déneiger et de déglacer les trottoirs autour de leur propriété dans les 12 heures suivant la fin d'une chute de neige.

Les propriétaires sont également responsables du déglaçage et de la neige dans les propriétés privées, comme les allées, les places de stationnement, les marches et les rampes, dans les 24 heures suivant la fin des chutes de neige, afin d’assurer un accès sûr aux personnes et aux véhicules.

Avec les informations d'Andréane Williams et de Desmond Brown et Tyler Cheese de CBC