100 jours de mandat, et un nouveau crédit contre l’inflation annoncé par David Eby

Environ 85 % de la population devrait recevoir un autre crédit d’abordabilité , un versement similaire à celui envoyé en janvier. L’argent pourrait arriver dans les comptes en banque des Britanno-Colombiens à partir du 5 avril par le biais de l'Agence du revenu du Canada.

« Ce crédit fournira jusqu'à 164 $ supplémentaires par adulte et 41 $ par enfant, jusqu'à 410 $ pour une famille avec deux enfants. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre reconnaît que ce versement ne couvrira pas toutes les factures , mais pense que cela allégera la pression sur les familles qui en ont le plus besoin.

Dans un discours samedi, David Eby a fait le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la province, et de ses objectifs pour le restant de son mandat. Il assure que son gouvernement continuera d'investir dans la santé ainsi que dans le logement et l'abordabilité.

« Au cours des 18 prochains mois, mon équipe et moi travaillerons dur pour améliorer votre vie et celle de vos familles d'une manière que vous pourrez [...] ressentir dans vos vies et dans vos communautés. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Un politologue enseignant à l'Université Quest à Squamish, Stewart Prest, s’attend à ce que le budget qui sera présenté mardi détaille les priorités du gouvernement néo-démocrate en vue des élections provinciales en 2024. Je pense que nous allons avoir une indication assez claire sur comment ce gouvernement pense pouvoir faire une réelle différence au cours des 18 prochains mois.

Stewart Prest pense que le surplus engrangé par la province pourrait être réorienté vers le logement social, les organisations non gouvernementales cherchant à construire des propriétés locatives, des incitations financières supplémentaires pour les travailleurs de la santé et des centres de traitement pour la santé mentale et les dépendances.

Selon lui, il sera important pour le gouvernement d'être transparent sur l'attribution des 5 milliards de dollars déjà dépensés sous le gouvernement Eby.

Avec les informations de Josh Grant