L’avenir de l’Hôpital de Lachine sème l’inquiétude

L'Hôpital de Lachine, qui a dû réduire ses services récemment en raison d'un manque de main-d'œuvre et de ressources, envisage maintenant de se consacrer aux soins ambulatoires. Ces changements au sein de l'établissement ne font pas la joie des médecins et des membres du personnel.

La semaine dernière, le Centre universitaire de santé McGill ( CUSM ) y annonçait la fin des ambulances et une fermeture partielle des urgences. Les soins intensifs n'y étaient déjà plus offerts depuis 2020.

Pour le futur de l'établissement, la direction envisage dorénavant deux scénarios, indique Gilda Salomone, porte-parole du CUSM , dans un courriel à Radio-Canada.

Le premier scénario serait le maintien de la vocation communautaire de l’hôpital. Dans le deuxième scénario envisagé, on se concentrerait davantage sur le développement de cliniques pour le suivi de maladies chroniques et sur des patients hospitalisés qui seraient plus stables du point de vue clinique.

Un changement de vocation loin de faire l'unanimité. Transformer un hôpital en centre ambulatoire... Oui, il y a des services, ça va bénéficier ultimement, mais je pense que ça ne correspond pas à ce [dont] les gens ont besoin , explique le docteur Daniel Laliberté, qui y a travaillé durant 25 ans.

Ça va un petit peu à l'encontre des conditions dans lesquelles McGill avait intégré l'Hôpital de Lachine comme étant un hôpital communautaire.

La tension monte

Paul Saba, ex-président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Hôpital de Lachine, craint les conséquences des transformations envisagées par l'établissement, alors que les urgences sont déjà débordées partout à Montréal. Si on ferme l'urgence aux ambulances, on va avoir une augmentation des décès , déplore-t-il.

Pour le personnel, le climat est tendu, insiste Jade Cuerrier-Loiselle, qui y travaille comme infirmière depuis 15 ans.

« Tout le monde est stressé. Ce n'est pas évident à vivre. » — Une citation de Jade Cuerrier-Loiselle, infirmière à l'Hôpital de Lachine

En temps normal, cinq à six opérations complexes y sont effectuées hebdomadairement, notamment des reconstructions en urologie. Mais actuellement, seules les opérations d'un jour sont réalisées.

Ça change les chirurgies qu'on peut faire, remarque Jade Cuerrier-Loiselle. Parce qu'une personne très malade va devoir passer la nuit à l'hôpital et avoir un médecin présent.

Une démarche de consultation a été entreprise avec le personnel et des représentants de la population, assure la porte-parole Gilda Salomone.

Notre objectif est de trouver une solution viable et pérenne pour l’Hôpital de Lachine, indique-t-elle. L’étude de faisabilité de ces deux scénarios est donc essentielle. Nous espérons avoir un résultat vers la fin du mois d’avril.

D'après un reportage de Camille Feireisen