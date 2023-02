150 personnes participent aux séances d’information à L'Anse-Saint-Jean

Les deux séances ont eu lieu jeudi soir et samedi matin au centre communautaire de la Petite école de la municipalité. La rencontre a duré près de trois heures samedi.

Le projet d’usine retenu par la municipalité, qui est évalué à trois millions de dollars, prévoit le traitement des eaux usées de trois projets immobiliers en plus du traitement des eaux des bâtiments existants du secteur alpin.

Les séances d’informations ont été organisées par la municipalité après que 240 personnes aient signé à la fin du mois de janvier le registre du règlement d’emprunt adopté par la Ville pour financer le projet.

Le règlement d’emprunt a ensuite été annulé et devrait être présenté à nouveau en mars.

Des installations septiques problématiques, selon un ingénieur

Selon l’ingénieur de la firme SIG3, Philippe Racine, il importe de régulariser le traitement des eaux usées du secteur pour éviter une contamination de la nappe phréatique.

D’ici quelques années, plusieurs résidents possédant une fosse septique devront la modifier, mais l’ingénieur mentionne que les solutions de rechange sont très limitées. En ce sens, il privilégie la création d’une usine de traitement pour tous les résidents.

On évalue actuellement à 82 % le nombre d'installations septiques problématiques dans [les bâtiments existants]. Si on se projette sur un horizon de 10, 15 ou 20 ans, on va arriver à 600 mètres cubes d'effluents à traiter. […] Par contre, l'usine va être construite pour 450 mètres cubes dans un premier temps. Et si la demande est bonne dans 5 ou 10 ans, il va avoir été prévu une extension , a expliqué l’ingénieur.

Le projet de station de traitement des eaux usées du secteur alpin permettra aussi de soutenir les projets futurs de villégiature autour du Mont-Édouard. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ce dernier a été engagé en 2019 par la municipalité pour réaliser une étude. Selon lui, les promoteurs n’avaient pas encore démontré leur intérêt à réaliser des projets domiciliaires à ce moment.

Quelques années plus tard, l’ingénieur a complété une autre étude pour les promoteurs responsables du projet de 82 unités nommé Le Croissant, dont le triathlète Pierre Lavoie est l’un des investisseurs. C’est d’ailleurs l’entreprise Le Croissant qui doit assumer la construction de l’usine de traitement des eaux usées, selon ce qui avait été présenté par la municipalité.

Philippe Racine était responsable lors des rencontres publiques de présenter les aspects techniques du projet d’usine et les points reliés aux impacts et gains environnementaux. Il dit agir ainsi parce qu’il a à cœur le développement de la municipalité dans laquelle il demeure. Philippe Racine se défend d’être en conflit d’intérêts.

Il faut préciser que la municipalité a engagé une firme extérieure pour qui l’ingénieur Patrice Lavoie travaille et qui effectue, chaque fois, une double vérification , a-t-il indiqué.

Des citoyens inquiets

Plusieurs citoyens ont questionné la municipalité samedi afin de savoir qui assumerait les coûts du projet.

Le promoteur vient mettre en place une usine, a répondu Jonathan Desbiens, le directeur général de la municipalité. Il va peut-être avoir besoin de 75 mètres cubes sur 450 mètres cubes.

« Nous, on lui demande de faire une usine qui est plus grosse. Nous, on paye la portion qui est plus grosse de l'usine pour être capable de brancher notre déjà bâti qui est déjà là. Dans le fond, les promoteurs bâtissent l'usine et quand on va payer notre cote, on va devenir propriétaire à ce moment-là. » — Une citation de Jonathan Desbiens, directeur général de L’Anse-Saint-Jean

D’autres citoyens demandaient à obtenir plus de détails concernant le montage financier. Si le nouveau règlement d’emprunt est accepté, tous les citoyens devront payer un montant annuel de taxes supplémentaires.

Le projet Val-Anse est situé près du Mont-Édouard, à L'Anse-Saint-Jean. Il fait partie des trois projets immobiliers qui sont projetés dans le secteur. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le montant varierait de près de 90 $ à 290 $, selon l’emplacement de la résidence.

Le montant sera entre 86 $ et 210 $ à titre de taxes de secteur selon les estimés préliminaires de la municipalité, auquel s’ajoutera un montant de 80 $ pour l’ensemble des citoyens. Ces montants serviront à payer l’usine ainsi que le réseau de distribution afin de desservir l’ensemble du village alpin , a expliqué Jonathan Desbiens.

Il a précisé que les taxes aux citoyens serviront à payer le branchement des immeubles déjà existants dans le secteur alpin. Les coûts engendrés par le branchement des futurs immeubles découlant des projets domiciliaires seront quant à eux défrayés par les promoteurs , a-t-il ajouté.

Des questionnements sur le développement du secteur

Une femme qui assistait à la séance souhaite que le développement du secteur du Mont-Édouard se fasse à plus long terme.

Prévoyons un espace suffisant pour le développement de la montagne, tassons un peu le développement du Croissant. Je ne suis pas contre le développement, mais tassons-le pour nous permettre la chance de se développer plus tard. On ne peut pas fermer les yeux sur une possibilité qui est les résidents permanents et viser seulement la location , a-t-elle exprimé.

Un citoyen qui demeure dans le village se questionne pour sa part sur les projets présentés.

J'ai beaucoup d'amis qui ont des commerces et ils sont obligés d'acheter des maisons à L’Anse-St-Jean à gros prix. C'est rendu très cher pour loger leurs travailleurs. Il y a des problèmes de logements sociaux et on nous arrive avec un projet qui va être des unités à, je ne sais pas, à 300, 400 000 $. […] Je ne suis pas sûr qu'ils [les promoteurs] vivent dans la même réalité que moi , a-t-il indiqué.

D’après un reportage de Laurie Gobeil