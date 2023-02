Le café de la mort s’amène à Moncton

Le café de la mort est une rencontre où des gens s’assoient autour d’une boisson ou d’un léger goûter et discutent, dans un contexte décontracté, d’un sujet souvent évité : la mort.

L’idée, toute simple, tient en une phrase, explique Liette LeBlanc-Brewer, à Moncton. C'est moins y penser, mais plus en parler , a-t-elle expliqué cette fin de semaine, en entrevue à l’émission Michel le samedi.

Un café de la mort à Montréal en 2015. Photo : Radio-Canada

À un café de la mort, des gens, souvent des inconnus, se rencontrent pour manger du gâteau, boire du thé et parler de la mort , lit-on sur le site deathcafe.com. L’objectif déclaré est de sensibiliser à la réalité de la mort et d’aider les gens à tirer le maximum de leur vie.

Il ne s’agit pas d’une rencontre de gens au seuil de la mort, ni d’un groupe de soutien pour personnes en deuil, puisque ces ressources existent déjà ailleurs. C'est juste pour parler du sujet , résume Liette LeBlanc-Brewer.

La plupart pensent que c'est un sujet qui est triste. Ce ne l'est pas , dit-elle. Ça amène de la clarté. Au lieu d'être un sujet qui amène de la tristesse, ça amène un peu de la joie, parce que ça nous montre comment vivre. On fait face à la réalité.

« Une célébration de la vie »

Le café mortel serait né en 2004 en Suisse, idée du sociologue et ethnologue Bernard Crettaz. Fasciné par ce concept, l’Anglais Jon Underwood s’en est inspiré pour développer le mouvement Death Cafe en 2011.

Jon Underwood est décédé subitement en 2017 à l’âge de 44 ans, et Bernard Crettaz s’est éteint en novembre dernier, mais l’idée et le mouvement leur ont survécu. Les cafés mortels se sont répandus dans des dizaines de pays. Death Cafe se décrit comme un mouvement sans but lucratif et apolitique, qui n’a pas l’intention d’amener les gens à une quelconque conclusion, résultat ou ligne de conduite .

Elle reconnaît que certains participants ont plus de difficulté, et que certains préfèrent écouter les autres et ne partagent leurs expériences qu’après deux ou trois rencontres. Des gens de tous âges, de la vingtaine jusqu’aux plus de 80 ans, se sont joints aux rencontres, ajoute-t-elle. On apprend des gens .

Ancienne responsable d’un foyer de soins, Liette LeBlanc-Brewer dit avoir mis du temps à apprivoiser l’idée de la mort. Au début j'étais vraiment attachée émotionnellement quand je perdais quelqu’un , a-t-elle confié. J'ai commencé à voir ça plus comme une célébration. Je voyais que j’étais chanceuse d’être partie de la vie, soit un petit temps ou un grand temps, mais je voyais ça comme un temps qui était un cadeau.

Au fil de son cheminement, elle a suivi une formation de thanadoula. La plupart de nous, on est familier avec rôle de la sage-femme , aussi appelée doula. Moi, c'est à l'autre bout de la vie.

Le prochain café de la mort à Moncton se déroulera le 7 mars au Brix Café du Brix Experience.

S’y joindre est gratuit et les rencontres sont ouvertes à tous.

Avec les renseignements de l’émission Michel le samedi