Une pétition pour dénoncer les coupes d’arbre à neuf ans

La pétition a été acheminée à la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, et au député caquiste Gilles Bélanger, demandant le rachat du terrain par la ville.

C’est par souci pour l’environnement que Lucie Wilson milite. Les arbres voisins de son école ont été abattus.

« Nous avons peur qu'ils se construisent un gros bâtiment puis qu'ils le louent. Cette semaine, nous avons vu notre forêt s'effondrer. Ils ont coupé le grand pin dans lequel nous avions fait une cabane et plein d'autres arbres. » — Une citation de Lucie Wilson.

Lucie a également demandé l’appui des autres élèves de son école pour signer la pétition. Je suis passé dans les classes, détaille-t-elle. J'ai lu la lettre à la classe et après, je leur ai demandé s'ils voulaient signer. Ceux qui ne veulent pas ne sont pas obligés.

L’initiative a été saluée et encouragée par la direction de son école. Elle a su s'exprimer auprès de ses pairs, soutient la directrice de l’école Montessori de Magog, Céline Jacquot. Elle a eu la confiance des autres élèves.

Sur les 200 élèves de l’école, 140 ont signé la pétition demandant à la ville de racheter le terrain, tout comme certains membres du personnel. Qu'ils replantent des arbres, déclare Lucie Wilson. Peut-être un petit café, un parc.

« C'est une déception de voir des coupes comme ça. Je comprends les enfants. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog.

La mairesse déplore le fait que la ville n’ait même pas été informée de ces travaux permis par le ministère de l’Environnement. Pourquoi ne pas, oui, procéder aux évaluations, mais peut-être attendre qu'il y ait un projet concret avant de permettre une coupe d'arbres ? se questionne-t-elle.

Le député d’Orford, Gilles Bélanger, soutient n’avoir lui non plus pas été mis au courant, et n’avoir aucune idée des projets du promoteur.

Je ne suis pas convaincu que le ministère de l'Environnement savait qu'il y avait une école primaire qui était à côté du terrain, explique le député. Je pense que c'est un dossier qui a été administré selon les règles en vigueur. Peut-être que si la mairesse et moi avions été informés de cela, on aurait pu faire les choses de façon différente.

D’après le reportage de Jean Arel.