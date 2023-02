Foire d’emploi à Calgary pour recruter des travailleurs en soins de santé

Des centaines de médecins, d'infirmières et de travailleurs de la santé étaient présents samedi au Centre BMO de Calgary pour un salon de l'emploi dans le domaine de la santé. Certains participants étaient là dans l'espoir de ressortir avec une offre d'emploi en main, ou, du moins, l'information nécessaire pour faire avancer leurs démarches.

C'est le cas de Véronique Fotso qui cherche à obtenir un emploi dans son domaine depuis qu'elle a reçu sa résidence permanente canadienne à son arrivée en Alberta il y a quatre mois. Dans son pays d'origine, la Camerounaise était technicienne de laboratoire.

La Camerounaise Véronique Fotso dit qu'elle rêve d'exercer le métier de technicienne de laboratoire au Canada. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La jeune femme de 30 ans explique que son rêve est d'exercer ce métier ici, cependant, elle estime qu'il y a de nombreuses barrières auxquelles elle et d’autres migrants font face. Ce n’est pas facile parce qu’ici il faut être inscrite à l’ordre (de technicienne de laboratoire) , dit-elle. Je suis ici pour savoir ce qu'il en est et si je peux trouver un travail dans le domaine médical.

Alors que Véronique Fotso a dû comprendre le processus d'immigration albertain dans l'espoir de trouver un emploi dans son domaine, elle assure néanmoins que la bureaucratie continue d'être éprouvante depuis qu'elle est arrivée. La nouvelle arrivante dit même être prête à commencer sa carrière ici avec du bénévolat si cela pouvait lui éviter de retourner sur les bancs de l'école.

Le premier salon de l'emploi du Health Sector Talent au Canada a eu lieu à Toronto le 17 septembre 2022, faisant de la rencontre à Calgary le deuxième événement de ce type dans le pays. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Des recruteurs de tous horizons

L’événement de recrutement organisé par la Health Sector Talent (HST), une entreprise mondiale de recrutement de personnel de santé, était parrainé par la province du Nouveau-Brunswick.

Au Centre BMO, il y avait des représentants d'organismes de santé provenant de provinces et territoires comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Yukon, la Saskatchewan et le Manitoba, mais également des recruteurs du Royaume-Uni, de l'Australie, et du Texas aux États-Unis.

L'Armée canadienne était également sur place pour essayer d'embaucher davantage de médecins. Parmi les recruteurs impatients de trouver de nouveaux travailleurs, il n’y avait cependant aucun représentant de l’Alberta.

Erin Flynn, directrice générale de la HST pour le Canada et les États-Unis, souligne l’importance des rencontres en personne lorsqu’il s'agit du recrutement.

Lorsque vous êtes à la recherche d'une nouvelle carrière, vous voulez vraiment connaître la culture de l'endroit où vous envisagez de travailler , remarque Erin Flynn. C'est l'occasion de savoir avec qui vous allez travailler, ce qui est important pour ces employeurs et pour vous comme employé.

Cette dernière indique que le premier salon au Canada a eu lieu à Toronto en septembre 2022, faisant de la rencontre à Calgary le deuxième événement de ce type dans le pays.

Des organisations de santé collaborent

En date du 1er février, Services de santé Alberta affichait près de 2300 offres d’emplois pour des infirmiers et infirmières.

Même si l'événement n'abordait pas directement la question de la pénurie de main-d'œuvre en Alberta, il a mis en lumière le problème national auquel les provinces sont toutes confrontées.

Nancy Savoie, gestionnaire du recrutement de l'organisme Réseau de Santé Vitalité au Nouveau-Brunswick, affirme que la foire favorise aussi la collaboration entre les professionnels du secteur de la santé.