Des jeunes se sont entraînés au soccer avec des joueurs francophones du Club Valour FC

Des jeunes francophones du Manitoba ont appris samedi les bases du soccer avec les professionnels du Club Valour FC de Winnipeg, de quoi réveiller des passions et créer des sources d’inspiration.

Sports en français et le Valour Football Club leur ont offert une heure d'entraînement au soccer en présence de joueurs et d’entraîneurs du club canadien de soccer, basé à Winnipeg au Manitoba.

Ils étaient une trentaine d’enfants âgés de trois à onze ans à avoir foulé le terrain du RecPlex, le complexe multisport de l’Université de Winnipeg en compagnie des joueurs professionnels.

Certains enfants présents étaient accompagnés de leurs parents. C'est le cas de Mohamed Mansouri, venu avec ses deux fils, dont l’un pratique déjà le soccer dans un centre communautaire au Manitoba. Pouvoir rencontrer le FC Valour va permettre aux enfants de, pourquoi pas, aller dans un club professionnel à l’avenir , explique-t-il.

Mohamed Mansouri précise toutefois que le plus important pour lui est de voir ces enfants s’épanouir en nouant des liens sociaux avec les autres. Voir mes enfants s’amuser, ça représente beaucoup pour moi, surtout après deux ans de pandémie , témoigne-t-il avec fierté.

Mohamed Mansouri a amené son garçon à la séance d'initiation au soccer en français pour enfants organisée par le Valour Fc de Winnipeg évoluant dans la Première ligue canadienne. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Un autre parent, Rosanne Ritchot, est venue de l’extérieur de la ville. Après une heure de trajet, elle est heureuse d’avoir poussé son fils à venir . Il a l’air d’avoir du fun et ça lui permet en plus d’avoir l’expérience de jouer avec des adultes professionnels , affirme-t-elle d’un air enjoué.

Rosanne Ritchot, une mère, a accompagné son enfant à la séance, samedi matin, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Patrick Di Stefani, l’entraîneur des gardiens du Valour FC de Winnipeg, souligne l’importance de cette initiative. Je pense que c’est bon que nos joueurs francophones du Valour FC, redonnent un peu à la communauté , affirme-t-il.

Le gardien de but du Valour FC , Rayane Yeli, partage le même avis. C’est un peu difficile avec les températures à Winnipeg de trouver des installations où les petits peuvent jouer au foot donc ça fait toujours plaisir de venir partager quelques moments avec eux , témoigne-t-il.

Le gardien de but du Valour Fc, Yuba-Rayane Yesli, était présent aux côtés des enfants lors de la séance d'initiation au soccer, samedi à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Rayane Yeli se réjouit d’être une source d'inspiration pour les plus jeunes. On représente quand même quelque chose d’important, certains d’entre eux aspirent devenir des joueurs professionnels donc on est en quelque sorte, un exemple pour eux , déclare-t-il.

Il ajoute que les joueurs professionnels ne sont pas forcément là pour leur apprendre quelque chose, mais pour les accompagner et les soutenir à pratiquer ce sport .

Sport en Français affirme travailler avec ce Club de soccer afin de poursuivre des initiatives en français. Le Club Valour FC fait partie de la Première ligue canadienne de soccer depuis cinq ans. Il a joué sa première saison dans la Première ligue canadienne de soccer en 2019.

Avec les informations de Cédric Noufele