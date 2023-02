Supporter le choc de la guerre grâce à la foi, la réalité d’Ukrainiens au Manitoba

De nombreux réfugiés ukrainiens au Manitoba affirment avoir trouvé dans la foi un vecteur pour surmonter les traumatismes liés à la guerre, alors qu’une centaine d’entre eux se sont réunis, samedi, pour prier en faveur du retour de la paix dans leur pays, un an après le déclenchement du conflit avec la Russie.

Je savais qu’il y a une église ici. Une église ukrainienne où on peut prier dans notre propre langue , affirme Krystina Pvinak présente à la cathédrale dédiée aux saints Vladimir et Olga de Winnipeg lors d’une messe de commémoration.

Et mes enfants seront dans un environnement ukrainien et c'est important pour moi que mes enfants grandissent dans la foi , souligne-t-elle.

Krystina Pvinak a fui la guerre avec ses quatre enfants et vit à Winnipeg depuis huit mois.

À l’instar de plusieurs autres membres de sa communauté présents lors du service religieux, elle affirme avoir trouvé au sein de l'église la foi pour surmonter cette épreuve.

Pour certains d'entre eux, les louanges et les prières ont permis aux Ukrainiens de renforcer leur résilience malgré le conflit destructeur.

Ça amène la population à être plus proche aussi et être certain qu’elle peut obtenir une victoire à la fin de cette guerre, de cette invasion , reconnaît Orest Cap, un autre ressortissant ukrainien.

Les membres de la communauté ukrainienne à Winnipeg ont aussi prié pour les victimes de la guerre qui fait rage dans leur pays depuis maintenant un an. Photo : Radio-Canada

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'église a joué un rôle important pour favoriser l’intégration sociale des réfugiés, explique l'archevêque métropolitain de l’église ukrainienne de Winnipeg, Lawrence Huculak.

En tant qu’églises, en tant que communautés spirituelles, nous pouvons aussi leur donner un lieu pour se rassembler dans la prière et se rencontrer, pour rencontrer d'autres personnes qui ont fui l'Ukraine maintenant, mais aussi pour rencontrer ces Ukrainiens qui sont au Canada depuis plus de 100 ans , soutient-il.

Samedi, le maire de Winnipeg Scott Gillingham a assisté à la séance de prière au cours de laquelle la communauté ukrainienne a remercié les Manitobains pour leur élan de solidarité depuis le déclenchement du conflit.

Le 24 février 2022 a marqué le début de l’invasion en Ukraine alors que le président russe Vladimir Poutine a lancé en pleine nuit une opération militaire spéciale .

Depuis le conflit a produit des répercussions dramatiques pour l’Ukraine et entraîné des conséquences incalculables dans le monde entier. Depuis lors, des millions d’Ukrainiens ont fui le pays.

Avec les informations de Cedrick Noufele