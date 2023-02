Une centaine de participants à l’UQAC à un concours de développement de jeux vidéo

Les participants ont jusqu'à dimanche à 16 h, pour réaliser un jeu vidéo de A à Z , à partir d'un thème donné. Ils ont aussi des styles à respecter.

C'est beaucoup d'expérience pour les jeunes qui sont ici, explique le président du comité organisateur du Wonderjam, Mattys Gervais. À la fin, c'est vraiment le meilleur jeu qui gagne.

Le Wonderjam 2023 est la première édition à se dérouler en présentiel depuis la pandémie.

Les amateurs de jeux vidéo présents sont principalement des étudiants de l' UQAC . Ils forment des équipes de 6 à 7 personnes, tous avec des rôles différents. Certains participants travaillent dans les domaines de l'audio, du visuel, de la programmation ou de la conception. Les jeux créés doivent être les plus complets possibles.

« C'est pas juste le point de vue programmation, il y a aussi le point de vue artistique. » — Une citation de Mattys Gervais

Le Wonderjam est une occasion pour les participants d'approfondir leurs connaissances. Le concours est une expérience enrichissante dans ce domaine en pleine effervescence.

Une centaine de participants passeront plus de 48 heures au centre social de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C’est une bonne expérience, on apprend beaucoup, dit un jeune concepteur rencontré sur place. C’est un bon moyen de mettre en commun nos connaissances.

L’entraide est aussi présente, malgré la compétition. Il y a une équipe que nous allons voir et qui nous aide beaucoup. Oui c’est une compétition, mais on s’en fout , lance un autre participant.

L’événement permet aussi à des amateurs de s'initier à la création de jeux. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont essayer d'intégrer leurs amis qui n'ont pas nécessairement d'expérience en création de jeux vidéo , explique Mattys Gervais.

Les gagnants du concours seront dévoilés à la fin du défi. Les jeux seront jugés par des personnes qui travaillent dans le domaine du numérique, dont les studios d’Ubisoft, de Frima et de Beenox.

Tournoi de jeux vidéo à Alma

Par ailleurs, un autre événement lié aux jeux vidéo se déroulait dans la région samedi. La deuxième édition du tournoi de jeux vidéo Lan Matois avait lieu à la cafétéria du Pavillon Wilbrod-Dufour à Alma.

Il s'agit d'un tournoi amical organisé par les membres du personnel du programme de soutien informatique du Centre de formation professionnelle Alma.

Les participants avaient la possibilité de jouer à quatre jeux différents. Les étudiants en soutien informatique ont mis la main à la pâte pour l'organisation du tournoi, ce qui a permis de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en classe.

En fait, on se sert de nos élèves pour créer les postes informatiques, donc tout faire le montage, mais aussi faire l'installation et supporter pendant l'événement. Donc, là, on a eu quelques petits problèmes techniques ce matin. Ça les a mis en contexte réel, versus leur apprentissage en classe habituellement, qui est plus théorique , a expliqué l'enseignant Stéphane Larouche.

Avec des informations de Jean-François Coulombe