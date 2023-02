Un salon de l’éducation pour séduire les familles et le personnel de l’éducation à Ottawa

Près d’une centaine d’experts en éducation du CECCE se sont réunis au Collège catholique Mer Bleue, dans l'est d'Ottawa, afin de répondre aux questions des enfants et des parents.

La motivation derrière l’organisation de ce type de salon est que ça permet à la population de découvrir la richesse et la qualité de l’éducation en français, commente Marie-Michèle Laferrière, gestionnaire en engagement communautaire et partenariat pour le compte de la CECCE .

En ce moment, on est en post-pandémie. Donc on parle beaucoup des enfants en petite enfance qui sont enfermés à la maison depuis presque trois ans. Des enfants qui découvrent le monde, qui sont restés à la maison avec papa et maman et que là on essaye d’accueillir dans une classe maternelle-jardin (préscolaire) , ajoute-t-elle.

Marie-Michèle Laferrière, gestionnaire en engagement communautaire et partenariat pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-est. Photo : Radio-Canada

Durant le salon, les visiteurs ont pu, par exemple, visiter la reproduction d’une classe de maternelle-jardin, découvrir des programmes spécialisés au programme de la petite enfance, au niveau élémentaire ainsi qu'au niveau secondaire. En plus d’assister à des prestations animées, des ateliers et conférences, entre autres.

C’est la première édition où on rassemble tous les spécialistes d’éducation du conseil pour répondre à toutes les questions, pour montrer ce qu’on offre ici et comment on se démarque comme conseil scolaire , explique Jean-Éric Lacroix directeur exécutif des Ressources humaines.

L'autre intérêt du salon est que l’événement a fait office de foire de l’emploi.

Tous les moyens sont bons pour rejoindre les gens[...]. On est ici pour rencontrer des candidats dans différents postes. En enseignement comme éducateur, en conciergerie comme direction d’écoles, on recherche des gens dans plusieurs catégories d’emplois dans le monde de l’éducation , continue M. Lacroix en guise de conclusion.

Jean-Éric Lacroix directeur exécutif des ressources humaines. Photo : Radio-Canada

Un deuxième salon est prévu le 4 mars prochain à l'École secondaire catholique Paul-Desmarais de 9 h à 16 h.

Avec les informations de Julien David-Pelletier